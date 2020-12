Correa: “El censo económico sólo tiene el objetivo de distraer a la población”  

El contador Carlos Correa se refirió al censo económico que efectúa el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a cargo de Marco Lavagna.

En diálogo con la CSC Radio, Correa se manifestó “indignado” por lo que consideró “una burrada de Marco Lavagna que le hace un daño tremendo al gobierno y a su propio apellido” al impulsar un censo económico desde el INDEC.

Al respecto, aseguró que el censo “no tiene ningún otro objetivo que no sea el de distraer a la población” y lamentó que se intente “seguir jugando a tirar de la cuerda y a jugar con fuego, porque la gente en algún momento se va a cansar”.

Agregó que “es un censo económico que indudablemente no lo vio nadie que sepa del INDEC porque no tiene ni pies ni cabeza, para recabar información que es exactamente la misma que el gobierno ya tiene: CUIT de las empresas, domicilio, actividad económica, montos de facturación del año pasado”.

“No hay un solo dato que el gobierno no tenga en los datos registrales del contribuyente, con lo cual para buscar el sentido hay que pensar mal: que se hizo para que alguien se quede con algún vuelto y para distraer a la población en lugar de ocuparse de los jubilados o del 44% de pobres”, sentenció Correa.

“Se trata del mismo régimen que tiene el gobierno hace algunos años, y que ahondó a partir de septiembre: si entras al ATP, no podes comprar dólares; si compraste dólares no podes comprar moneda extranjera para viajar; si sacaste el crédito a tasa cero por 18 meses no podes comprar dólares. Así parece ir llevándonos con un cinto, y ahora se suma esta burrada del censo con la amenaza de que si el contribuyente no presenta el certificado de cumplimiento no lo dejará operar ante los bancos”, cuestionó.

Además, sostuvo que “la gente se preocupa porque no se entiende muy bien de qué se trata, se suma otra carga a las miles de cargas que ya se incorporaron en los últimos nueve meses, con muchos titulares y anuncios que son para mantener unos cuantos sellos de goma que no sirvieron para mucho”.

Finalmente, planteó que “más del 50% de la economía argentina es una economía informal, con lo cual no tiene ningún sentido un censo de este tipo que no brindará un panorama de la realidad, cuando los datos que se van a obtener ya los tienen”.