Corral: «Hay que ponerle un freno al kirchnerismo porque el futuro es Formosa»

El dirigente radical José Corral visitó Esperanza para reunirse con referentes locales y del departamento Las Colonias. Les dijo «bienvenidos» a los radicales que integraron el Frente Progresista y ahora se suman a Juntos por el Cambio.

El referente provincial de Juntos para el Cambio dijo que llegó a Esperanza para “escuchar a los vecinos, intercambiar ideas, dialogar con productores, con militantes y con radicales porque pertenecemos a ese partido y tenemos a nuestros referentes como el caso de Andrea Martínez, otros hombres y mujeres del partido que están trabajando para generar una alternativa. Este es un año de elecciones y en Santa Fe se eligen senadores y diputados nacionales y nos parece que hay que juntar fuerzas para ponerle un freno al kirchnerismo, especialmente en el Senado y desde Santa Fe podemos achicar esa diferencia si se gana la elección como se ganó en el 2019, en 2017 y en el 2015 incluso en el ballotage, hay que generar esa expectativa para que el país tenga una luz al final del túnel”.

Sobre la novedad de radicales que estaban con el socialismo en el Frente Progresista ahora se incorporarían a Juntos por el Cambio, José Corral dijo “bienvenidos todos los que adviertan que si dejamos que el kirchnerismo siga avasallando las instituciones, buscando impunidad y pisoteando la ley vamos rumbo ni siquiera a Venezuela, a Formosa, lo tenemos más cerca, ese es el modelo, el del control político, sometimiento de la oposición y las instituciones; por lo tanto bienvenidos a los que estaban un poco lejanos a esta cuestión nacional que ahora lo advierten, el radicalismo es un partido nacional que hace ya más de seis años que decidió generar una opción que genere expectativas de un país un mejor, tenemos que con humildad asumir que se cometieron errores en el gobierno pero ahí estaban los valores de una Argentina inserta en el mundo, de privilegiar la producción, de sacarle la pata de encima al campo, cosas que hay que retomar y además la promesa de Fernández de moderación, de asado todos los viernes, del 20% de aumento a los jubilados, es una promesa incumplida así que nos parece que hay que trabajar juntos para generar esa expectativa”.

Al ser consultado sobre la situación política en la provincia, José Corral dijo a EDXD que “nosotros participamos en esa elección, a mí me tocó ser candidato a gobernador y teníamos ciertas prioridades primero la seguridad, una propuesta de bajar impuestos y hacer más efectiva la empresa de la energía y apoyar la producción y una obsesión con la educación; los tres temas hoy tienen problemas muy serios, porque estamos muy mal en seguridad con una gestión de un ministro soberbio que desconoce esta angustia que viven los santafesinos todos los días, no sólo con el crimen organizado irresuelto, acá hay que retomar las políticas de Patricia Bullrich que sí venía a Santa Fe a desmontar las bandas narcocriminales y no olvidemos los aumentos de los impuestos que siguen sin privilegiar a la producción en la provincia y la educación que nos parece que se perdió un año y ni siquiera ese año se gestionó para que cuando pudiéramos volver, lo hiciéramos con toda la energía que hacía falta, especialmente los niños más vulnerables.

Defendemos las elecciones primarias porque más que nunca necesitamos un espacio para que se exprese la ciudadanía defraudada, la gente ganó la calle, Juntos por el Cambio se mantuvo unido, sus bloques legislativos están firmes pero además estuvimos junto a la gente en sus manifestaciones, a mí me tocó acompañar a los esperancinos aquí en esta plaza cuando se propuso la locura de expropiar Vicentín, después salió a la calle para rechazar que largaran a los presos en provincia de Buenos Aires, bueno, hubo muchas manifestaciones donde la ciudadanía logró ponerle freno al gobierno, las elecciones son el momento por excelencia para poder expresarse, ojalá los santafesinos aprovechemos esa oportunidad para generar una luz de expectativa en el país y un freno al kirchnerismo”.