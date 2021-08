Corral: Equilibrio en el Congreso para frenar al populismo

José Corral, Lucila Lehmann y Juan Martín recorrieron una vez más la ciudad de Esperanza acompañando la lista de candidatos a concejales que encabezan Andrea Martínez y Juanchi Echevarría. Tomaron contacto con comerciantes y vecinos y dialogaron con la prensa en la Plaza San Martín.

“Es una Lista que expresa la unidad de Juntos x el Cambio, aquí están representadas todas las fuerzas políticas, están la Coalición Cívica, los radicales, PRO, y buscamos poner equilibrio en el Congreso, nos parece que hay que ponerle un contrapeso al oficialismo porque está muy cerca de tener los 2/3 en el Senado y mayoría propia en la cámara de Diputados y eso no es bueno para el país, necesitamos que haya futuro, otra alternativa que la tiene que formular Juntos x el Cambio, con humildad, y con la responsabilidad de generar futuro” aseguró José Corral, candidato a senador nacional.

«El país necesita aprovechar la potencialidad que tiene nuestra gente si se la deja trabajar, si se le saca el pie encima, especialmente a la agroindustria» dijo Corral quien contó que venía de San Jerónimo Norte de visitar la empresa TecnoCampo y hablaron del empuje de las pymes y también de la necesidad de crear reglas de juego claras para ayudar al que quiere hacer.

Sobre la existencia de candidatos «turistas» que no conocen ni viven en la provincia, el ex intendente de Santa Fe dijo «nosotros vivimos acá en la provincia, somos de diferentes regiones, Lucila vive en Desvío Arijón, yo soy de Santa Fe, Roy López Molina es de Rosario y nos acompaña Enrique Padoan de Villa Ocampo, nosotros tenemos las raíces acá, llevamos a los chicos a las escuelas en donde vivimos y visitamos a nuestros familiares y afectos acá en nuestra provincia y la queremos defender porque la amamos, la conocemos, la recorrimos y tenemos experiencia de gestión ejecutiva y legislativa y queremos llevar esa experiencia para que estemos mejor» aseguró.

«No vamos a hablar mal de los otros candidatos ni vamos a agredir a nadie, mucho menos a los que pertenecen a Juntos por el Cambio porque estamos seguros de que vamos a ganar esta elección y el 13 de setiembre tenemos que estar todos juntos para ganarle al adversario político que es el kirchnerismo», agregó.

Por su parte Lucila Lehmann entendió que “en estas elecciones está en juego el equilibrio en el Congreso, que el Kirchnerismo no pueda hacer lo que quiera, pero no es solo eso, porque no vamos a cambiar la vida de la gente en estas elecciones, si vamos a evitar estar peor, y si vamos a trabajar en todos nuestros proyectos, para que cuando volvamos a estar en gestión en la provincia como en la nación poder poner en marcha el país con estos pilares y estos principi0s que nos representan a todos los que vivimos acá”.

Andrea Martínez fue la anfitriona y quien recordó que «junto a Juanchi Echevarría, Vivi Verón, Seba Spies, Dani Millaá, Lea Rojas, Dai Arce que aceptaron este desafío de continuar transformando la ciudad que queremos».

También la concejal dejó en claro que Lucila, Juan Martín y José Corral forman parte del equipo que la acompaña para desarrollar un proyecto de una ciudad de Esperanza pujante y moderna.