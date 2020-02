Coronda: Los municipales cortarán la autopista

(UNO Santa Fe) – Serio conflicto el que atraviesa el municipio de Coronda con sus trabajadores, quienes no cobraron la totalidad del sueldo del mes de diciembre (que debió pagarse en enero) y hasta este martes no habían registrado el pago de enero. Los empleados decidieron movilizarse y volvieron (como ocurrió en ocasiones anteriores) a cortar la ruta 11 .

You may also like