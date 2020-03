Coronda: 300 presos amotinados en los techos de la cárcel

El funcionario, que es la máxima autoridad penitenciaria, identificaba que en la protesta incipiente pudieran haber otros motivos. “Queremos evitar que a propósito de esta coyuntura de emergencia se cuelen planteos de anticipos de libertades cuando no corresponden, porque estas dependen de la orden de un juez en el contexto de la ejecución de la pena o de la prisión preventiva de cada interno. No queremos que en nombre de un reclamo sanitario se hagan pedidos de cosas sin asidero legal”, dijo el funcionario.

