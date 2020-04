Coronavirus: Trabajos de desinfección en calles y a vehículos que ingresan a la ciudad

Con respecto a este tema Aldo Vega, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza comentó: “Para prevenir la expansión del virus, incorporamos estas tareas que intensificamos como una manera más de aportar sanidad a nuestra ciudad, esto claro está y debe quedar muy en claro no modifica en nada el pedido de no salir, de circular lo mínimo indispensable”, aclaró.

You may also like