Coronavirus: Santa Fe no autoriza las salidas recreativas

«En Misiones vamos a esperar para autorizar las salidas a la calle mínimo una semana más», afirmó el mandatario de esa provincia, Oscar Herrera Ahuad . «Los anuncios de ayer ya estaban acordados y el Presidente tiene el respaldo absoluto de los gobernadores. Cada provincia tiene su realidad, no se puede generalizar», agregó el mandatario misionero, en línea con sus pares, escépticos sobre la posibilidad de aplicación instantánea del decreto. El tucumano Juan Manzur afirmó a La Gaceta de esa provincia: «No están dadas las condiciones. Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada. Aún no podemos autorizar la gente salga a las calles», aseguró el mandatario peronista, un argumento que luego hicieron suyo los mandatarios de las provincias más pobladas del país.

Postergar la decisión, o supeditarla a la decisión del Comando Operativo de Emergencia (COE), que se reunirá en la mañana del lunes, formaron parte de las opciones que analizaron los 24 gobernadores, incluidos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y el bonaerense Axel Kicillof , que manejan los dos distritos más complicados en relación a contagiados y fallecidos por la pandemia. A ellos se sumaron el cordobés Juan Schiaretti y el santafecino Omar Perotti , que en un comunicado conjunto apoyaron la continuidad de la cuarentena hasta el 10 de mayo, al tiempo que dejaron en claro, que «en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora». Los mandatarios de los cuatro distritos aclararon que la decisión fue tomada «en consulta con el Gobierno» y no descartaron «la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas», en el futuro y en consenso con intendentes de cada territorio.