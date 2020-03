Coronavirus: Salud anunció partida presupuestaria extra de 1.700 millones de pesos

Cuando los periodistas preguntaron por qué no se implementan controles de temperatura a los recién llegados, Roses señaló que esas medidas no son efectivas porque los infectados pueden estar en fase de incubación, sin fiebre, y también pueden dar positivo casos febriles que responden a otras enfermedades como gripes comunes. “Recordemos que Italia es uno de los países que más implementaron los controles de temperatura y se propagó igual», agregó.

En esa línea, señaló que si bien se trata de un fenómeno dinámico, por ahora no hay “circulación local” de la enfermedad: todos los casos positivos corresponden a personas que viajaron al extranjero. No obstante, aclaró que “están planeadas medidas para la fase de mitigación, en caso de que empiece a circular”.