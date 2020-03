Coronavirus: recomendaciones, protocolo y medidas en facultades de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) continúa desarrollando medidas preventivas de contención y concientización vinculadas a la enfermedad por Coronavirus (COVID-19). De este modo, el sábado pasado la UNL dispuso adherir a la resolución del Poder Ejecutivo nacional (RESOL-2020-178-APN-MT) y licenciar de manera extraordinaria a todo el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la UNL que hayan regresado del exterior en los últimos 14 días. Esta medida rige para todos aquellos que hayan pasado por China, Alemania, Corea, España, Francia, Irán, Italia y Japón. Cabe señalar que pueden sumarse otros países si así lo indicara el Ministerio de Salud y que por resolucion rectoral se sugiere ampliar a Estados Unidos y Canada.

You may also like