Coronavirus: proponen medidas para cuidar a monotributistas y pymes

Andrea Martínez, Ximena García, Juan Martín, y Niky Cantard concluyen que “la prioridad debe estar en sostener el entramado productivo más frágil, porque no podemos permitir que se termine de quebrar la cadena de pagos, las empresas y emprendimiento más pequeños que no cuentan con la espalda para hacer frente a esta situación tengan que cerrar sus persianas y perdamos así fuentes de trabajo que ya no podremos recuperar”.

You may also like