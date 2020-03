Coronavirus: la UNL posterga el inicio del calendario académico

Prevención, contención y concientización La UNL comenzó a trabajar en la aplicación de medidas preventivas de contención y concientización vinculadas al COVID-19 (Coronavirus) desde hace más de tres semanas en el ámbito de la Universidad. A partir de una resolución del rector Enrique Mammarella, la institución se adhirió de inmediato a las disposiciones del Poder Ejecutivo nacional (RESOL-2020-178-APN-MT) para licenciar de manera extraordinaria a todo el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la UNL que hayan regresado de los países en riesgo en las últimas semanas. Además, paralelamente, constituyó un Comité de Emergencia. El objetivo es que este espacio coordine las acciones correspondientes a prevención, contención y concientización a partir de un análisis constante de la situación sanitaria de la Universidad y de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. En este sentido, la semana pasada se intensificaron las acciones que están orientadas, siempre, hacia su comunidad. Así, se llevaron a cabo encuentros de trabajo con autoridades nacionales de los ministerios de Educación y Salud de la Nación y de la Provincia de Santa Fe; se hizo lo propio con decanos, decanas, representantes gremiales, de la Federación Universitaria del Litoral, y todas las autoridades de la casa de estudios; se brindó un exhaustivo informe al Consejo Superior donde, además, se oficializó que no se van a desarrollar una serie de propuestas públicas de convocatoria abierta; se hicieron capacitaciones internas a los intendentes y coordinadores técnicos de todos los edificios universitarios en materia de Higiene y Seguridad; se compraron y distribuyeron en todo el ámbito universitario insumos de limpieza e higiene personal -por ejemplo, más de 700 dispensadores de alcohol en gel-; y se coordinaron acciones de comunicación interna y externa. Estas acciones tienen su correlato en el plano internacional de la UNL. De este modo, se viene monitoreando y conteniendo tanto a los estudiantes de UNL que están en el exterior como a los estudiantes extranjeros que llegaron a la Argentina. En todos los casos que corresponda, se respeta el aislamiento con control. Además, se está en vínculo permanente con las instituciones de origen y destino.

