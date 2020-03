Coronavirus: la UNL dispuso el trabajo remoto para toda su comunidad

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) informa que a partir de este martes 17 de marzo dispensa por el plazo de 14 días corridos a toda su comunidad para que no concurra a sus lugares de trabajo y desarrolle sus tareas de manera remota. La medida, oficializada mediante Resolución N°398 -descarga en www.unl.edu.ar/coronavirus- , alcanza a “plantas permanentes, plantas transitorias docente y nodocente, personal de gestión, contratos temporarios, becarios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” aunque remarca que esta iniciativa no involucra a quienes “desempeñan tareas en áreas esenciales o críticas de prestación de servicios” ya que la institución garantiza un sistema de cobertura en todo el ámbito de la UNL.

