Coronavirus: Jefes comunales del norte de Las Colonias reunidos con el Comité de Emergencia

“Por el momento los casos que se dan en el Departamento y que ya afectan a 11 localidades no suponen el retroceso a una fase anterior que restrinja actividades, pero es cierto que para que esto siga así los ciudadanos deberán de manera responsable extremar los cuidados sanitarios y cumplir cada una de las medidas de prevención, como vimos el virus es de rápida propagación y si no nos cuidamos va a pasar lo que vemos ocurre en otras geografías de la provincia” cerró Rubén Pirola.

You may also like