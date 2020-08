Coronavirus: hay más de 100 empleados del Servicio Penitenciario aislados en Santa Fe

El secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, confirmó este jueves que “en las cárceles no hay ningún interno con Covid-19”. El funcionario afirmó que “el protocolo se está cumpliendo a rajatabla, somos muy estrictos en eso”. El gobierno trabaja para que el virus no ingrese a la población penal de 6500 internos que hoy existe en toda la provincia de Santa Fe.

You may also like