Coronavirus: Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria hasta el 8 de junio

El jefe de Estado asume que los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner hacen guerra de guerrilla contra Rodríguez Larreta y ya exigió una ‘pax sine die’ para evitar que el coronavirus haga su peor faena. Alberto Fernández argumenta que no es “momento de internas” ante un virus que no distingue entre peronistas y opositores.

Si el presidente tuviera que decidir en las próximas horas, no dudaría en mantener la fase 3 en el AMBA y “ablandar” aún más las condiciones del confinamiento en las provincias o municipios que no hayan sufrido una espiral de contagios en las últimas dos semanas.