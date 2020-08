Coronavirus: declaran la circulación comunitaria en Santa Fe y Gran Santa Fe

Perotti evaluaba desde el jueves por la noche y durante gran parte del viernes junto al presidente Alberto Fernández, intendentes y presidentes comunales de los departamentos La Capital y Rosario las medidas a tomar ante la creciente curva de casos covid. Es por eso que, al cierre de esta jornada, el mandatario provincial anunció que no habrá retroceso de fase pero sí se aplicarán restricciones horarias que alcanzan al Gran Rosario, Venado Tuerto y Firmat, pero no incluye al Gran Santa Fe.

