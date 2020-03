Coronavirus: Cinco esperancinos detenidos por no respetar el aislamiento

Así pues, trasladó a sede policial a cinco masculinos de la ciudad de Esperanza que fueron entrevistados por personal de Comando Radioeléctrico en distintos barrios, no pudiendo justificar sus motivos para el no cumplimiento del aislamiento. Asimismo en la localidad de Santa Clara de Buena Vista se activó el protocolo de Sanidad correspondiente para con una mujer que habría arribado a la localidad, proveniente de una zona declarada como de riesgo, incumpliendo también con las normativas vigentes.

A los cinco hombres de la capital de Las Colonias se le sumó una mujer de Santa Clara de Buena Vista. Al no poder justificar sus motivos para el no cumplimiento del aislamiento obligatorio fueron trasladados a sedes policiales.