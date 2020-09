Coronavirus: Con 120 contagios activos hay 460 vecinos aislados en Esperanza

«Una recomendación fundamental a la hora de mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y restringir al mínimo el contacto social; que ciertas prácticas estén permitidas, no las transforma en obligatorias, y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión», señala el comunicado oficial de las últimas horas.

«Soy positivo y no me hisoparon» repitieron algunos esperancinos en los últimos días. Esto surge de la aplicación de un protocolo sanitario que fue anunciado para zonas de circulación comunitaria del virus pero que desde hace algunos días también se aplica en la ciudad.

Al verse saturado el servicio telefónico 0800 y al no ser consultado el servicio telefónico 107 para esta modalidad, los vecinos concurren al SAMCo y se generan colas y complicaciones lógicas de quienes no se sienten contagiados y temen serlo o aquellos que deben recibir controles o consultas ambulatorias.