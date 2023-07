Copes: «Vamos por una gestión firme, ordenada, honesta, sin amiguismos ni jefes políticos»

“La elección de este domingo 16 de julio es fundamental para nosotros. Necesito ganar estas PASO para ser intendenta de Esperanza. Es un desafío que me pone muy feliz, porque sé que representamos lo que mucha gente espera de este espacio, somos una opción probadamente diferente dentro del mismo, -comenzó diciendo Ana Copes, pre-candidata a Intendente por la lista Yo amo Esperanza, en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

“En mi gestión no habrá amiguismos, ni favoritismos o privilegios. Yo no respondo a estructuras ni a jefes políticos. Mi único jefe es el pueblo de Esperanza. La gente sabe que siempre trabajé a favor de los vecinos, sin anteponer jamás una bandera partidaria. Lo puedo afirmar porque siempre actué así, lo pueden ver en mi trayectoria.

“Mi gestión será plural, austera con el objetivo de la eficiencia, priorizando la asignación de recursos y optimizando los resultados. Será un gobierno de proximidad, que basará su accionar en la participación de las instituciones que, con probada vocación de servicio, han sabido dar solución a muchos de los problemas de nuestra ciudad. Para ello, el municipio compromete el recurso porque todos sabemos cuánto rinde un peso cuando lo administra una institución, a diferencia de si lo hace la provincia o la nación.

“Acá nos estamos candidateando para gobernar una ciudad, y a esta escala, la ideología no cuenta. Acá no se trata de quién tiene la idea más linda, sino de quién puede garantizar la mejor manera de gobernar, con contracción al trabajo y sin padrinos políticos, con eficiencia, con firmeza y con honestidad, -remarcó Copes.

“La historia de Esperanza genera un compromiso. Gobernar Esperanza no es gobernar cualquier ciudad. Esperanza es fruto de una planificación, de gente que pensó en el futuro. Ése es el objetivo fundacional. Hoy, el objetivo es continuar ese legado, agregarle valores a la gestión. Quiero gobernar con valores, quiero un municipio de acción, que continúe lo que se hizo bien y haga lo que falta.

“Hoy estamos en un momento bisagra. Muchas cuestiones, como lo social o la inseguridad, se agravaron. ¿Por qué vamos a creer que los que hoy ocupan cargos y son candidatos van a revertir esta tendencia? ¿Por qué no actuaron a tiempo? Justamente, un buen gobierno es el que se anticipa, el que prevé. Me duele saber que muchos de los problemas que tenemos no se solucionan por mezquindades políticas. Los argentinos estamos hartos de ese boca-river.

Consultada sobre el mensaje final de campaña, Copes respondió: “Quiero agradecer profundamente el recibimiento que he tenido en la gente, no sólo de parte de quienes me apoyan sino también de simpatizantes y adherentes de otros espacios políticos. Ese respeto me llena de satisfacción. Este 16 de julio me van a encontrar al final de la boleta. Es una verdadera final y estoy muy feliz de haber aceptado este desafío y jugarme por entero por los valores que sostuve a lo largo de toda mi vida”.