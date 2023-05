Copes: “Ofrecemos a Esperanza una propuesta con seriedad, honestidad y trayectoria”

La precandidata a intendenta de Esperanza por el Frente Unidos por Santa Fe, Ana Copes, brindó detalles de sus propuestas de cara a las PASO que se avecinan.

En diálogo con la CSC Radio, Copes definió que la precandidatura “es todo un desafío pero también una alegría porque se escucha bastante frases como ‘ahora tenemos a quien votar’ o ‘volvió la Copes’”.

“Estoy complacida, estoy contenta con esta reacción, y tomé esta decisión porque creo que nosotros ofrecemos a la ciudad de Esperanza una propuesta que tiene seriedad, honestidad y trayectoria. Yo puedo presentar mi fe de vida, me pueden investigar o googlear y se ve que siempre que asumí un cargo público lo hice desde el legítimo lugar de tener algo para aportar. En este caso, en estos momentos tan particulares tengo para aportar en el cargo de intendenta de la ciudad porque pongo a disposición mi experiencia, el saber trabajar en equipo y el saber liderar y coordinar equipos”, señaló.

Ratificó que “es una propuesta honesta, de experiencia y responsabilidad, que son palabras con las que nos identificamos, y que identificó a mi trabajo en el Concejo de Esperanza”.

“Yo nací y crecí acá, y no he hecho de la política una carrera, siempre viví de lo mío y la política es una cuestión de convicción y de vocación de servicio. Y cuando uno tiene un recorrido, tiene otras miradas y una dimensión distinta de cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas para solucionarlos. Creo que puedo catalizar todo eso en beneficio de la ciudad porque no tengo jefe político, no tengo patrón y no tengo que rendir cuentas a nadie más a que a las vecinas y vecinos de Esperanza, ellos son mis verdaderos mandatarios”, refirió.

Por otra parte, Copes criticó “las promesas típicas de la campaña y las prácticas de la política respecto de estar siempre pensando en la próxima elección, cómo llega cada uno a la próxima elección y esa es una práctica vieja de la política. Por eso es comprensible el enojo de la gente hacia los políticos y hacia la política, pero en realidad eso se debe a algunos políticos y a esa promesa de campaña que después no se cumple; son siempre los mismos que cuando llegan a los cargos no cumplen las promesas y eso alimentan el enojo de la gente, que es justificable y comprensible. Y por eso también hay mucha gente que no se involucra; es un mecanismo de exclusión para que permanezcan los que siempre estuvieron, están y seguirán estando”.

Como contraposición, recordó: “Mi profesión no ha sido una carrera política, yo tengo trayectoria política, entro y salgo de la política, mi carrera está en la docencia, vivo en la misma casa de siempre, tengo el mismo patrimonio que siempre; así que realmente lo que venimos a ofrecer es una verdadera opción en cuanto al estilo en que esta ciudad debe ser gobernada para hacer lo que falta hacer –que es mucho- y para corregir muchas otras cosas que dejaron pasar”. Opinó además que “este déficit tiene que ver con una capacidad de diálogo tan necesaria entre dos instituciones como son la Intendencia y el Concejo municipal que hoy no existe”.

Por último, planteó: “Estamos dando una alternativa, una opción; y lo importante es participar e involucrarse, por eso yo no elijo la comodidad y la queja desde mi casa porque creo que esto se solucionan participando, proponiendo una propuesta seria, honesta, con experiencia, y con liderazgo probado”.