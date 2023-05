Copes: «No queremos para Esperanza una versión remixada del populismo»

«Sabemos que la gente de Esperanza está cansada de que sean siempre los mismos» dijo la precandidata a intendente por el frente Unidos para cambiar Santa Fe.

Ana Copes, precandidata a Intendente en el Frente “Unidos para cambiar Santa Fe” (el llamado “Frente de Frentes”), expresó: “Tenemos una propuesta seria, de honestidad y de experiencia de años de trabajo que le sirven de respaldo. A nosotros nos pueden investigar, nos pueden evaluar, pueden ver nuestros currículums para saber qué hicimos en nuestra vida”.

“Escucho decir ‘Volvió la Copes’ y me alegra que me digan ‘Ahora tenemos a quién votar’ -prosiguió la precandidata-. Sabemos que la gente de Esperanza está cansada de que sean siempre los mismos políticos, diciendo lo mismo y haciendo las mismas promesas de cambio cada vez que hay una elección, y que después no pase nada de eso que prometieron. Este equipo es un gran contraste frente a los otros dos precandidatos con los que competimos en la elección primaria del 16 de julio. Por eso es absolutamente clave esta elección: tenemos que ganar las PASO para llegar a las elecciones generales de septiembre. Tenemos una propuesta avalada por un equipo que tiene experiencia en lo privado y en lo público, del que se puede investigar su patrimonio y, sobre todo, que garantiza un estilo diferente de gobierno para la ciudad”.

La lista de Concejales que acompaña a la histórica dirigente del PDP como precandidata a Intendenta, está encabezada por Ana Techera Gallagher (ex presidenta de la Vecinal Barrio Los Troncos e integrante de otras instituciones), Juan Manuel Almada Maier (emprendedor y estudiante de Veterinaria) y Gabriela Oggioni (ex Concejal PDP y docente), como titulares; en tanto son suplentes Alejandro Paggi (Ingeniero Químico, 30 años en la actividad privada), Laura Invinkelried (estudiante de Administración de Empresas), Darío Ocleppo (comerciante). Los precandidatos a Senadores son Verónica Geese (titular) y Abel Siebenhaard (suplente).

“Esto es sólo una breve presentación hacia la gente. Les vamos a ir contando nuestras propuestas en el transcurso de la campaña”, agregó Copes.

“No queremos para Esperanza una versión remixada del populismo que venimos sufriendo desde hace tiempo en la nación”, -concluyó.