Copes: “Mi única promesa es trabajar a destajo como siempre hice”

La precandidata a intendenta de Esperanza por el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Ana Copes, habló de la importancia de incluir y escuchar a la juventud en la gestión municipal, y de trabajar junto a las entidades intermedias de la ciudad. También aseguró no tener jefes políticos y criticó a sus contrincantes en la interna del frente asegurando que «son lo mismo».

En diálogo con la CSC Radio, Copes destacó las actividades que viene desarrollando en la campaña y en ese marco la reunión con los Centros de Estudiantes de las escuelas de la ciudad: “Tenemos la convicción de que los alumnos que son electos por su propios compañeros y están decididos a presentarse y a ponerle la voz y el cuerpo a los problemas del alumnado ya tienen una vocación de servicio y una definición importante, y eso es lo que quisimos reconocer en primer término”.

En ese marco, apuntó que “nuestra propuesta es tener un gabinete joven para canalizar las propuestas, el ímpetu y la rebeldía –justificada en muchos casos- de la juventud, por eso en el encuentro escuchamos sus reclamos, sus necesidades, sus inquietudes, y además expusimos nuestras propuestas sobre el apoyo escolar para prevenir la deserción, el apoyo en técnicas de estudio, en investigación, talleres de robótica”. “Los queríamos escuchar y fue un encuentro importante. Me llamó la atención que los chicos agradecieran que no se hablara de política, no se habló de sistema electoral –aunque conocen qué se vota en estas elecciones- sino de lo que se necesita para los jóvenes, porque sus propuestas son razonables y absolutamente atinentes”, resumió.

Asimismo planteó que “el gobierno local puede intervenir en diversos temas, poniéndonos de acuerdo con las instituciones intermedias, las autoridades de las escuelas, los centros de estudiantes, decidimos los objetivos, el municipio coloca el recurso y evaluamos cómo son los resultados”. Aclaró además que “el gabinete joven no implica tener más cargos, los únicos cargos que voy a incorporar son los de los secretarios pero lo que tenemos pensado es una Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, que son tres ejes que son nuevos desafíos para los municipios”.

También apuntó que “se trata de cuestiones de competencia porque hacer la escuela Gregoria Matorras no depende del municipio pero lo que hoy está pasando es una vergüenza; y en esto hay una empatía entre los jóvenes. En Esperanza hay sociedad intermedia, gente comprometida, jóvenes, hombres y mujeres comprometidos y esa vocación de servicio no está aprovechada y ni siquiera reconocida, en muchos casos”.

“En estos momentos, la demanda pasa por una serie de cuestiones que tenemos la tranquilidad de conciencia de que sabemos que las podemos ofrecer y cumplir. Nosotros no hacemos promesas, mi única promesa es trabajar a destajo como siempre hice. La gente reconoce además en nuestro espacio el hecho de que en esta interna representamos verdaderamente los valores que la gente espera de este espacio, que son honestidad, organización, austeridad, transparencia. Hoy eso es lo que la gente quiere: orden en la vía pública, orden en las cuentas, orden en todos los órdenes. Se vienen tiempos difíciles y no hay espacio para la improvisación, para la audacia, hace falta gente con experiencia, que conozca verdaderamente la historia de esta ciudad y cómo se ha manejado todo para potenciar el crecimiento”, analizó.

En ese sentido, apuntó que “aquí hay cosas que hacen falta que ya son deudas históricas, y hay cosas que se han hecho bien y se tienen que continuar y hay cosas que hay que modificar. Espero una ciudad en la que se puedan aprovechar cabalmente todas las potencialidades y eso no se puede hacer con candidatos que tienen jefes políticos, que responden a estructuras. Los únicos mandatarios que tenemos son los esperancinos, son nuestros vecinos, no tenemos jefes ni esa ambición de la carrera política, donde hoy soy concejal, mañana concejal, ya vengo de ser secretario del gobierno del oficialismo anterior. La gente ya no quiere ese tipo de política”.

Sobre sus adversarios en las PASO, criticó: “Lo que más me gusta es competir contra los que tienen estructura. Hoy parece que están separados pero en la elección anterior uno era candidato a intendente y el otro era su candidato a concejal. En el Concejo se abroquelan y votan todos juntos, tienen los mismos padres políticos, tienen las mismas actitudes, el mismo estilo. Como vecina los he visto cómo actúan en el Concejo y salgo espantada; los jueves o viernes a la mañana están votando cosas terribles para la ciudad cuando es imposible que la gente pueda ir a ver lo que pasa; es una falta de respeto”.

“Además pareciera que no hay prioridades, en cualquier momento van a votar una ordenanza para que pare la guerra en Ucrania, todos queremos que pare la guerra pero hay que ubicarse. Y mientras tanto dilataron el Plan de Accesibilidad, estuvieron 25 meses para un plan de saneamiento, dejaron caer el ordenamiento vial de una calle congestionada de esperanza. No tienen orden de prioridades, parece que la política es un juego y la gente está harta de ese juego donde a los políticos son los únicos que les va bien, mientras a la gente no le va bien”, lanzó.

«La gente hoy quiere un gobierno con firmeza, transparente, con honestidad, un gobierno que ponga orden, porque la gente sabe que se vienen tiempos difíciles, que la inflación no se para de un día para el otro, que la gente no llega a fin de mes. Mientras tanto, los concejales y los candidatos describen la realidad, hace años que están en el Concejo y solo describen la realidad, ahora se vienen a enterar que hay chicos que sólo comen en la escuela. Yo no quiero gente que describa la realidad, yo me presento como candidata a intendente porque quiero transformar con mi equipo esa realidad. El Concejo hoy parece una asamblea», sentenció para finalizar.