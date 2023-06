Copes: La provincia nos debe 100 policías a los vecinos de Esperanza

«Hoy la Provincia nos debe 100 policías a los vecinos de Esperanza para alcanzar la media provincial en cantidad de policías por cantidad de habitantes. Esto es resultado de la falta de gestión, tanto del gobierno a nivel local, entiéndase Departamento Ejecutivo y Concejales, como del Senador» dijo la precandidata a intendente Ana Copes.

«Hoy algunos hablan de crear una guardia urbana. Eso significaría pagarla directamente entre todos los esperancinos, cuando debemos exigir los 100 agentes que nos están debiendo y que los paga la Provincia. Por eso hablamos de eficientizar el gasto. Usted qué prefiere, ¿más costos para los esperancinos o que la Provincia cumpla con su deber?», señaló.

«Por otra parte, el traslado de una parte de la Agrupación Cuerpos desde la estación del ferrocarril (comando) al barrio La Orilla, significó la disminución de un 40% en el patrullaje. Nuevamente, ¿dónde está la gestión desde el estado local para que esto no suceda?» se preguntó la dirigente del PDP.

«Es cierto que la seguridad es una responsabilidad de la Provincia, pero el gobierno local es el gobierno de cercanía, de proximidad. Debe involucrarse en estos temas, porque tiene que ver con los nuevos desafíos de los municipios para colaborar en la solución de los problemas que aquejan a los vecinos. No hay barrio que recorramos que no nos saquen el tema de la inseguridad», explicó Copes.

«Hoy no hay coordinación operativa entre el municipio y la policía. El programa “Ojos en alerta” y la central de monitoreo son buenas herramientas, pero esta última debe transformarse en un observatorio que coordine con la policía las tareas, entre ellas, la confección de los “mapas del delito”, que hoy son elaborados a partir de las denuncias, y que no reflejan en muchos casos la realidad, porque hay quienes ya no hacen denuncias ante la policía, porque lo ven como un trámite inútil».

«Debe existir una coordinación efectiva entre el cuerpo de inspectores municipales, la central de monitoreo y la policía. Esa articulación y la exigencia a la Provincia del envío de los policías que nos corresponden como ciudad, son parte de lo que se necesita para caminar hacia un mayor y mejor servicio de seguridad» finalizó Ana Copes.