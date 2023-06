Copes: “Hace falta gestión municipal y trabajo coordinado para frenar la inseguridad”  

La precandidata a intendente de Esperanza por la lista “Yo amo Esperanza” dentro del Frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Ana Copes, planteó su preocupación por el grave crecimiento de la inseguridad en la ciudad y detalló sus propuestas para modificar esta realidad.

En diálogo con la CSC Radio, Copes planteó que la lista que encabeza “refleja la preocupación por la localidad y la comunidad de Esperanza que es la mirada que debe tener un intendente” y manifestó la preocupación por la temática de la inseguridad “porque los episodios han crecido en cantidad y en violencia; la situación se agravó”.

En ese sentido, dijo “no estar de acuerdo con expresiones del tipo que Esperanza está creciendo o que son problemas propios de ese crecimiento, pero de ninguna manera hay que naturalizar este tipo de situaciones porque si bien la seguridad es responsabilidad del gobierno provincia, a nivel local no podemos desentendernos del tema” y planteó que “quienes componen el gobierno, ya sea el Departamento Ejecutivo o el Concejo, por acción u omisión, no han hecho las acciones que podrían haber colaborado para que esto no se agravara, por ejemplo teniendo una coordinación efectiva entre la Municipalidad de Esperanza y la policía”.

Por otra parte, dijo que “llama la atención que la provincia le debe a Esperanza casi 100 policías para alcanzar la media provincial en términos de densidad de población, es decir por la cantidad de habitantes” y ante eso se preguntó: “Quienes están a cargo del gobierno municipal, se han ocupado de estos reclamos? El senador se ha ocupado de reclamar esto?”.

Del mismo modo, planteó que “la propuesta que hacen algunos candidatos de crear una Guardia Urbana implica que la vamos a tener que pagar todos los esperancinos, cuando en realidad la provincia nos está debiendo 100 policías” y definió que “son propuestas con poca seriedad”. “Se escuchan propuestas muy poco serias”, criticó. Asimismo, marcó “la necesidad de brindar capacitación y jerarquización al Centro de Monitoreo, porque muy pocas veces son buenos para prevenir, pero sí sirven para esclarecer los hechos”.

En tal sentido, afirmó que “hay una inversión municipal que hay que eficientizarla. Hubo inversión en cámaras y en la central de monitoreo, pero hace falta que se trabaje coordinadamente y en sinergia con la policía. Del mismo modo, Ojos en Alerta es una herramienta útil pero es necesario trabajar con la policía para poder armar un mapa del delito real. La eficiencia es fundamental y hay que empezar por coordinar a la Municipalidad con la Policía, a con inspectores altamente capacitados, central de monitoreo y policía. Eso debe ser un eje fundamental para la seguridad en Esperanza, y además exigir los agentes policiales que nos corresponden”, apuntó.

“El presupuesto es de 5.500 millones de pesos, eso es lo que hay que para gestionar, que no significa solamente administrar. El traslado de la Agrupación Cuerpos de la estación del ferrocarril al lado de la subcomisaría de La Orilla nos dejó con un 40% menos de patrullaje en la ciudad; esto que fue una lucha de la cooperadora policial para que no sucediera, finalmente sucedió. Por todas estas cosas, creo que hay actores que por acción o por omisión están tomando el tema de la seguridad como un tema de campaña, y no debería ser así. Hay quienes no hicieron o que había que hacer, porque no pudieron o porque no quisieron”, lamentó.