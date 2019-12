Copa Santa Fe: Almagro y Alma Juniors con refuerzos salen a escena

La quinta fecha se juega de hoy al domingo. La programación para los elencos de la Asociación Santafesina arranca esta noche desde las 21:30 con Almagro en Esperanza y Alma Juniors en Rosario. Alma Juniors incorporó a Juan Perezlindo y Valentín Depetris.

Este jueves se sumaron al plantel de Alma Juniors Juan Perezlindo, base, que en las últimas horas fue campeón del torneo Oficial con Unión de Santa Fe, y Valentín Depetris, de último paso por Banco Provincial de Santa Fe y con pasado en las Inferiores de Alma Juniors.

Con estas incorporaciones y la de Guido Marianoff, que llegó al inicio del torneo proveniente de Macabi, el elenco esperancino completó sus cupos de refuerzos.

Alma Juniors visitará a Temperley en Rosario y Almagro será local de Unión de San Guillermo.

Zona A – Fecha 5

Viernes 13 de diciembre

21.30 Ben Hur vs. Centenario (VT)

21.30 CACU vs. Independiente (Chañar Ladeado)

21.30 Racing (San Cristóbal) vs. Unión Totoras

Domingo 15 de diciembre

20.30 Sportsmen Unidos vs. Rivadavia Juniors

Zona B – Fecha 5

Viernes 13 de diciembre

21.30 Almagro vs. Unión (San Guillermo)

21.30 Argentino (F) vs. Trebolense

Domingo 15 de diciembre

20.30 San Lorenzo (T) vs. Brown (SV)

Libre: Náutico (Rosario)

Zona C – Fecha 5

Viernes 13 de diciembre

21.30 Temperley vs. Alma Juniors

Domingo 15 de diciembre

20.30 Provincial (SG) vs. Central San Javier

20.30 Firmat FC vs. Atlético Tostado

Libre: Atlético Sastre

Zona D – Fecha 5

Jueves 12 de diciembre

21.30 Libertad (VT) vs. El Tala

Viernes 13 de diciembre

21.30 Peñarol (E) vs. Timbúes

Domingo 15 de diciembre

20.30 Atenas (VT) vs. GyE

Libre: Atlético de Rafaela