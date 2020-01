Copa del Rey: A Barcelona le costó vencer al Ibiza del esperancino Mariano Gómez

El Barcelona derrotó en el tiempo de descuento al Ibiza (Segunda B) con un gol de Griezmann y avanzó de fase en la Copa del Rey. En el conjunto de Ibiza jugó los noventa minutos del encuentro el esperancino Mariano Gómez, surgido en San Lorenzo, jugador de Unión de Santa Fe que está a préstamo en el ascenso español.

El esperancino Mariano Gómez siguiendo de cerca al francés Griezmann. El delantero salvó al Barcelona.

(Marca) – El Ibiza estuvo a un cuarto de hora de hacer historia en la Copa y eliminar al Barcelona. Lo evitó Griezmann con un doblete terapéutico para Setién, que no está teniendo un inicio fácil al frente del club azulgrana. El francés marcó el primero en el minuto 73 -en la primera llegada seria de su equipo- tras un gran pase de De Jong y remató la faena en el 93 con un disparo cruzado que silenció Can Misses cuando se mascaba la prórroga. Los locales hicieron una sensacional primera parte, pero se quedaron con la miel en los labios. Marcó pronto Pep Caballé y tanto Raí como Rodado tuvieron muy cerca un 2-0 que pudo ser definitivo. Pero el poste y una gran intervención de Neto evitaron males mayores. El Barça, que hizo sólo tres remates a puerta en todo el partido, marcó dos goles para evitar una tragedia que hubiera sido histórica.

El caso es que los dos primeros partidos de Setién al frente del Barça generan muchas dudas ya que sufrió mucho para ganar al Granada con los titulares y en Ibiza las pasó canutas con un once menos habitual, pero de garantías. Mucho toque, mucha posesión, pero sin crear apenas ocasiones a los rivales. Este no es el camino, es verdad que el césped artificial no ayudó nada, pero el equipo no acaba de convencer con su juego. Ni lo hacía con Valverde ni lo está haciendo de momento.

Minuto 9 de partido Javi Lara sirve un balón a la banda izquierda para que Raí centre y Javi Pérez viniendo desde atrás remate a puerta con la fortuna de que el balón roza en Pep Caballé y bate a Neto. Este gol pudo ser histórico pero al modesto Ibiza le sobraron 17 minutos. Lo dio todo sobre el campo, algo duro en algunos momentos, pero plantar cara al Barcelona no está al alcance de muchos.

El repaso que los de Pablo Alfaro dieron al Barça en la primera parte fue de escándalo. Al margen del gol de Pep Caballé, Rodado hizo un segundo tanto que fue anulado por falta previa a Lenglet, Raí se topó con el poste desde dentro de área tras dejar sentado a De Jong y el rechace llegó a Rodado que remató desde cerca obligando a Neto a hacer una parada de escándalo. No hay por dónde coger el juego del Barcelona hasta el descanso sin un solo remate ante la puerta de Germán Parreño.

El inicio de la segunda parte, sin cambios, no prometía tampoco buenas noticias para el Barça. Y para colmo estuvo a punto de lesionarse Neto tras un salto con Rodado. Setién movió el banquillo sacando a Jordi Alba por Carles Pérez por lo que dejó a cuatro laterales sobre el campo buscando claramente intentar romper por la banda a los ibicencos. Pero pasaban los minutos y el Barça seguía sin rematar a puerta pasada la hora de juego. El primer remate de los de Setién a puerta fue un disparo flojo de Rakitic. A partir de ahí espabilaron algo y un centro de Ansu Fati creó peligro ante la meta local. Arthur fue el segundo recambio por un desaparecido Riqui Puig y fue talismán ya que no llevaba un minuto sobre el campo cuando un gran pase de De Jong lo culminó Griezmann para empatar el choque.

El último cuarto de hora fue total del Barça. El 1-1 acabó con las ilusiones del Ibiza y los de Pablo Alfaro recularon de forma peligrosa para sus intereses. Ansu Fati fue objeto de penalti en el 92 por parte de Fran Grima, pero González Fuertes no señaló nada. Hay que recordar que no hay VAR hasta los octavos. Sólo un minuto después Griezmann salvó los muebles para el nuevo Barça de Setién a la vez que silenciaba Can Misses. Los aplausos volvieron a la grada, pero ya con el partido finalizado para despedir a los suyos por rozar la hazaña.

Queda claro que la plantilla del Barça no puerte permitirse dejar fuera de la lista a Piqué, Busquets y Messi. Y la lesión de Luis Suárez es mucho más importante de lo que parece. Quedan ocho días para el cierre del mercado. Habrá novedades para desviar la atención. Este no es el camino.