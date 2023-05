Convocado a la Selección Sub15, Nicolás Zenclussen, vaticinó: «El mayor sueño es llegar a primera»

El jugador de fútbol del Club Unión, recientemente convocado a la Selección Argentina Sub15, el esperancino Nicolás Zenclussen, contó cómo fueron sus inicios, habló de lo que significa el nuevo desafío y las expectativas en su futuro futbolístico.

En diálogo con Conexión Deportiva de la CSC Radio, contó que comenzó a jugar el fútbol “de muy chico en San Lorenzo de Esperanza. A los 7 años fui a probarme a Unión donde me dijeron que siga yendo y al tiempo ya en ese año me ficharon”.

En cuanto a los problemas que se vivencia en lo cotidiano, con la escuela y los viajes a Santa Fe, reflexionó: “Cuando a uno le gusta, lo hace sin pensar en esas cosas; uno lo hace por pasión, porque es lo que le gusta, se acostumbra, ve resultados y sigue por ese camino”.

En ese marco, también mencionó que “uno siempre va paso a paso, primero empieza por jugar, después vas viendo que se abren puertas y vas pensando tu futuro. Creo que yo al click lo hice a los 9 años cuando me di cuenta dónde estaba jugando. Hoy siempre trato de ver dónde estoy y de saber que hay muchos chicos que quisieran estar en mi lugar, así que el trabajo es constante y duro todos los días para mantener y defender ese lugar que, hoy por suerte y gracias a Dios, me toca tener”.

Consultado por la actualidad en su club, dijo que “estamos muy contentos por el rendimiento de la categoría, venimos séptimos y bastante bien, así que también estamos entusiasmados con el trabajo”. En lo individual, Zenclussen ya convirtió siete goles en el año.

Respecto de la convocatoria a la Selección, contó: “El viernes había visto que los chicos subieron el comunicado de que estaban citados, y le dije a mi mamá: ‘otra vez no me tocó’, porque apuntaba a esa posibilidad. Y el sábado después del partido contra Banfield, estaban Luis Spahn, los dirigentes y el coordinador, nos llamaron a todos y nos dieron la noticia. Fue una emoción total, salí corriendo a contarle a mi familia”.

Y posteriormente sobre su paso por el predio de AFA, sostuvo: “Uno no cae, no se da cuenta de todo lo que está viviendo, pero el predio es un sueño, es hermoso. Me sorprendió la atención, la buena gente que trabaja en el predio; el nivel de las canchas, todo lo que se ve por fotos en los jugadores profesionales y tenerlo ahí es increíble. Justo los chicos de la Sub 20 estaban entrenando en el predio porque están jugando el Mundial, así que vimos un partido amistoso contra Japón y las prácticas de ellos”.

Respecto de su futuro futbolístico, Zenclussen sostuvo que “quiero seguir arriba con el club y tratar de buscar de nuevo la Selección”, con vistas al Sudamericano Sub15.

Mencionó asimismo que viviendo en Esperanza, viaja todos los días a Santa Fe a entrenar, de 14.45 a 17 aproximadamente y reveló que desde el Club Unión “la exigencia es el estudio, ir bien en la escuela, y el entrenamiento invisible que es el trabajo que no se ve y que implica la buena alimentación y el entrenamiento”.

En tanto, dijo que “todavía no hubo propuestas de otros clubes ni del país ni del exterior, pero sí de representantes. De todos modos, no hay que apurarse, son decisiones que hay que tomar con tiempo, porque son representantes que en un momento deciden tu futuro, así que hay que tomar la decisión con tranquilidad y saber adónde poner la firma”.

Por último, contó que “el mayor sueño actual es mantener la categoría, la octava, en un buen nivel, y a futuro el sueño es el mismo de todos los futbolistas, que es llegar a primera”.