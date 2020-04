Controles y protocolos municipales para comercios y la entrega de pedidos

Control acceso personas al establecimiento · Comprobación de ausencia de sintomatología en el personal (no tos, no problemas respiratorios, no fiebre). En lo posible controlar la temperatura previo a la entrada en el local comercial y debe ser menor de 38ºC. En caso de presentar síntomas abstenerse el ingreso, informar a la brevedad a las autoridades sanitarias y a los responsables del lugar. Recordar que, para esta propuesta de autorización de entrega de mercaderías, los controles y tareas de higiene y limpieza deben efectuarse cada vez que el despachante de mercadería vuelve a ingresar al local comercial.

