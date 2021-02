Consejos policiales ante vehículos sospechosos y personas desconocidas

Desde la Unidad Regional XI reiteran una serie de recomendaciones ante la presencia de vehículos sospechosos y personas desconocidas que puedan ser visualizadas en localidades de la región.

Con el fin de prevenir delitos en sus diferentes modalidades y en este caso, haciendo hincapié en la presencia de vehículos o personas ajenos al vecindario, la Policía de la Unidad Regional XI a modo de prevención, solicita a la ciudadanía que tengan en cuenta los siguientes consejos;

• Prestar atención si un automóvil desconocido se encuentra estacionado delante de una vivienda por un tiempo prolongado.

• Si observa circular a una persona en cualquier rodado, mirando las viviendas o cualquier elemento que se encuentre en la vereda de la misma, llamar inmediatamente al 911.

• Si es posible, observar la vestimenta o fisonomía de la persona sospechosa. Eso ayudaría en la identificación rápida del mismo.

• Si visualiza que una persona desde un automóvil desciende hacia descampados o baldíos, y ocultan bultos o elementos o si ingresan a fincas en construcción, comuníquese inmediatamente con la Comisaria más cercana o a la Central 911.

• Si en la madrugada observa que un automóvil se encuentra estacionado con las luces encendidas y es desconocido, dar aviso inmediatamente.

• No dejar entrar personas desconocidas a su domicilio, con el fin de venderle algún producto, esa persona debe estar identificada por un órgano que los habilite.

• Ante la presencia de personas que les llame la atención algún accionar, dar aviso inmediato a la Central 911.

• No otorgar información privada del grupo familiar a nadie, salvo que conozca el emisor.

• Si se ausenta de su domicilio por un tiempo prolongado, dar aviso solo a familiares o personas de confianza.

• No dejar elementos de valor a la vista de personas que se acercan a la vivienda o aquellas que se encuentran comercializando en la vía pública. La confianza hacia una persona desconocida no es adecuada.

¡LA PREVENCIÓN LA HACEMOS ENTRE TODOS!