Conmovedor pedido de una médica del SAMCo para que la gente se cuide

La profesional desarrolla su tarea en el área covid local y reflexiona con sus vivencias diarias con esta enfermedad, la gente y las limitaciones de esta pandemia.

La doctora Fabiana Pennacchio publicó en su facebook personal una nota donde relata su mirada desde adentro y pide a todos reflexionar sobre lo que estamos viviendo:

«Quiero contarles que estamos preocupados, porque la situación del covid esta cada vez más difícil, por más que luchamos, cada día cuando nos ponemos el equipo, las mascaras ,le ponemos toda la fuerza para atender a todos ,entre papeles, termómetros, oxímetros, hisopos, alcohol, historias clínicas, radiografías, sueros, oxigeno, evaluamos si vas a ser uno leve, si te vas a complicar con neumonía bilateral…

Y llegó una ambulancia con un paciente que necesita internación, comenzamos la incertidumbre a donde podes quedarte, mientras miramos por ventana y vemos colas de gente con ansiedad, miedo, algunos entran y se les nota la angustia, se desvanecen y corremos para que no te golpees, te damos ánimo tratamos de contenerte, te medicamos para aliviar los síntomas, alguno del equipo tira una broma y seguimos, con el que trajo un análisis o radiografía para control, con la foto de tu historia para cargarlo en el sistema, y así pasaron 4 horas o más, sin un vaso de agua, porque para eso tenemos que descambiarnos y no hay tiempo.

Ya no hay tiempo, a veces camas tampoco, a veces hay un solo médico con su enfermero para todos y son muchos porque somos centro de derivación por la complejidad, a veces tenemos que decirles a nuestros colegas de un pueblo, «evalúalo», no hay lugar, sabiendo que esta haciendo todo lo posible para no tener que mandarlo, pero la neumonia se complicó…

Y escuchamos todavía algún incrédulo, que minimiza la situación porque tuvo la suerte de que no sufrió una internación en terapia, no dejo un familiar sin poder verlo ni cuidarlo, no le tocó esperar por horas un parte médico durante semanas, y lo mejor aún, no perdió un ser querido, sin poder despedirlo.

Esta segunda ola no respeta ni grandes ni chicos, se comporta como quiere, como un resfrío o gripe leve, o con neumonías con trombosis, con pacientes jóvenes que vuelven a sus casas con oxígeno para poder dejar la cama a otro que recién empezó.

En internación todo el equipo de salud los cuida, los medican, limpian, alimentan y acercan lo que los familiares le llevan, lo hacen de corazón. Porque estamos dejando todo, hasta donde podemos, pero necesitamos de ustedes también ,que se cuiden, que sacrifiquen un fin de semana, una reunión, una peña, necesitamos tu ayuda, porque nuestras familias también nos necesitan sanos, de cuerpo y mente.

Nosotros también estamos cansados, y queremos volver a la normalidad, también queremos que sigan las clases, los negocios sin restricciones, los bares, los deportes, los viajes, etc. No sos el único perjudicado, hay un planeta que esta sufriendo. Por favor si podés, quedate en casa».