Confusa situación sobre cierre de exportaciones de carne y lácteos

Tras la suba en el precio de la hacienda que este martes copió la devaluación de ayer, la administración nacional determinó prohibir por 15 días los envíos al exterior. Sería ante la negativa del Consorcio Exportador ABC a acceder a un nuevo acuerdo de precios. Fuentes del sector lechero confirman que a ellos también los incluyeron. Mientras se espera confirmación oficial, el secretario de Agricultura de la Nación, el entrerriano Juan José Bahillo, desmintió la medida en Twitter.

Mientras en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas (MAG) el precio de un lote de novillitos alcanzó los $1.000 el kilo vivo, el gobierno nacional habría prohibido las exportaciones de carne bovina por 15 días. También se supo, de modo informal, que se pausaron las ventas de lácteos al exterior, aunque sobre esto aún no hay argumentos, ni siquiera informales. Se especula con que el Ministerio de Economía buscaría contener el salto inflacionario que generaría la devaluación de este lunes.

Así lo anticiparon en el canal de televisión C5N apenas pasada la hora 13. Según el medio, la decisión se tomó «a la espera de una propuesta de acuerdo de precios con el consorcio de los frigoríficos», en referencia al Consorcio ABC con quien la administración nacional venía sellando acuerdos para permitir el comercio exterior a cambio del suministro de carne con precios especiales en la góndola. “Sin acuerdo de precios no habrá permisos de exportación”, reprodujo una periodista del medio como argumento oficial.

Sin embargo, a medida que la versión se fue expandiendo, pasadas las 14.30 del martes, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, primero tuiteó una desmentida que luego borró. Hasta que finalmente quedó firme otro tuit en el que sostiene: “Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente. Desde @Economia_Ar estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”.

Aún sin confirmación oficial, una alta fuente de la industria frigorífica santafesina confió a Campolitoral que la decisión no les fue comunicada, aunque opinó que «está raro el ambiente» y que si el cierre es cierto «estamos complicados».

La medida se conoce tras la primera rueda semanal de negocios en el MAG, donde hoy los novillos redondearon una recuperación del 25%, los novillitos y vaquillonas escalaron casi un 30%, las vacas se acercaron al 20% y los toros un 24%, siguiendo la tendencia que impuso la devaluación del 22% impuesta por el gobierno este lunes.

Según el medio porteño, tras los aumentos que había sufrido la carne a inicios de agosto, el gobierno «está renegociando en este momento extender el programa precios justos y también el acuerdo de la carne; y es allí donde pretenden que siga habiendo 7 cortes a precios populares».

La determinación oficial, relató la cronista, se habría precipitado a raíz de la negativa del sector frigorífico a acordar los precios que pretende el gobierno.

En paralelo, trascendió que el mismo cierre exportador regiría para los productos lácteos. Una fuente calificada de la cadena confirmó a este medio la medida. «Sí, me dicen que sería por 15 días que no autorizarían exportaciones», indicó. También sostuvo que, tras la caída del 11% que sufrió hoy el precio de la leche en polvo en el mercado internacional «por más que tengas arancel externo común, con Brasil (el negocio) no te cierra ni con los $350 del dólar mayorista».

Por lo tanto no habría una presión real sobre los precios. A su criterio, «son los típicos manotazos de desesperación de un gobierno que quiere dibujar la inflación de agosto y septiembre para ver si puede hacer algo en octubre».

Fuente: diario El Litoral