Confirmaron el primer caso de gripe aviar en la provincia de Santa Fe

El Senasa confirma el caso mediante análisis de laboratorio realizados en gallinas y patos muertos en la localidad de Villa Cañas. También brindó tranquilidad a la población y pidió a los productores que denuncien casos sospechosos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo caso de influenza aviar (IA) H5 en gallinas y patos de traspatio hallados muertos en la provincia de Santa Fe, localidad de Villa Cañás.

La detección fue confirmada hoy en un análisis efectuado por el Laboratorio Nacional del Senasa en muestras tomadas en gallinas y patos muertos luego de la notificación de un vecino de la zona a la oficina local del Senasa.

El Senasa se encuentra trabajando en la región donde se realizó el hallazgo, al igual que en Jujuy, Salta, Córdoba y Entre Ríos, en la frontera con Uruguay, fortaleciendo los controles y las medidas preventivas.

Asimismo, insta al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. Al tiempo que recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

¿Van a viajar en estos días? 🛫🚝🚢🚘

⚠️ Recuerden que la #InfluenzaAviar de alta patogenicidad es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves silvestres como a las domésticas o comerciales.

ℹ️ Más información 👉 https://t.co/rpBoEYfPM7 pic.twitter.com/PlH17LHAtQ — Senasa Argentina (@SenasaAR) February 17, 2023

En caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con IAAP en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a [email protected]; ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.

Bajos riesgos para humanos

Tras los casos detectados en Santa Fe de gripe aviar, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó algunas aclaraciones a la población al respecto de este virus. Entre las más destacadas se encuentran que la enfermedad no se transmite a través de la consumición de productos avícolas, y que se trata de una enfermedad «de bajo riesgo de transmisión para el humano».

«Es bajo el riesgo, se debe manipular un ave muerta con alta carga viral, aunque sea de bajo riesgo no significa que no se pueda transmitir. Tengamos en cuenta que el consumo de productos avícolas no produce la enfermedad, no se transmite por el consumo de carne o huevos. Hay que llevar confianza a la sociedad que son alimentos seguros y que podemos consumirlos» dijo Vicente Rea Pidcova, veterinario del programa de Sanidad Aviar del Senasa.

Fuente Senasa, Diario Uno y foto elvocero.com