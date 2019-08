Confirman colocación de RAP en camino rural que llegará a Escuela Iturraspe

La Cooperadora de la Escuela N° 317 «Bernardo Iturraspe» confirmó la llegada del pavimento asfáltico reciclado que será colocado a lo largo de 800 metros para conectar con un ripiado en la continuación de calle Moreno al sur y así quedar conectados a la ciudad. El trabajo se hizo en conjunto entre autoridades de la escuela rural, municipio y gobierno de Santa Fe.

Si bien las gestiones se venían realizando desde hacía tiempo, aún faltaba una importante suma de dinero para cubrir el costo del flete que traslade el RAP hacia la zona rural sur donde se encuentra la Escuela Iturraspe y a través de un subsidio otorgado por la Municipalidad de Esperanza, culminó el trabajo de gestión aguardando ahora la llegada del mismo para comenzar con la obra y ponerle fin así a años de reuniones y gestiones para lograr colocar 800 metros de ripio y no dejar aislada a la escuela rural principalmente los días de lluvia.

María Elena Engler, presidenta de la Cooperadora de la escuela «Iturraspe» expresó: «Esta semana fuimos notificados desde el municipio del subsidio de $ 40 mil pesos para cubrir los gastos del flete para transportar el RAP. Ahora solo restan ultimar detalles con el transporte, esperar la llegada del material y que el municipio comience con las obras.

Estamos muy felices, después de tantos años de lucha haber llegado a este punto es algo que no podemos creer y estamos ansiosos por ver los trabajos culminados. Durante mucho tiempo yendo por diversos caminos buscamos una y otra vez la concreción de ocho cuadros de ripio para que el establecimiento y la zona no quede aislada principalmente los días de lluvia. No solo se dictan clases sino que además los chicos de la primaria y secundaria comen allí y los días de lluvia no lo hacían porque no podían llegar.

Es una alegría enorme el logro obtenido y en nombre de la Cooperadora de la escuela, vecinos y colaboradores quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Esperanza porque nos dieron un verdadero apoyo y al señor Rafael De Pace porque a través de Vialidad Provincial realizó las gestiones pertinentes para conseguir el RAP», expresó Adriana Engler.

Los trabajos

Es continuo el sacrificio de docentes y alumnos para recorrer tramos importantes para llegar a un establecimiento rural principalmente los días de lluvia donde la mayoría de las veces las clases deben ser suspendidas.

Con respecto al trabajo que desde Obras Públicas de la Municipalidad de Esperanza y en este caso con la Escuela Bernardo Iturraspe, Martín Franconi comentó: «Puntualmente en 2016 comenzamos las reuniones y charlas con integrantes de la Cooperadora de la Escuela 317 quiénes nos manifestaron los serios problemas de transitabilidad los días de lluvia y los inconvenientes que se generaban alrededor del establecimiento y desde allí comenzamos a realizar diversas gestiones con Vialidad Provincial y la Provincia solicitando RAP y tiempo después se nos confirmó el mismo para llevar a la obra hacia ese sector rural.

La obra comprende unos 800 metros de colocación de pavimento asfáltico reciclado en la continuación de calle Moreno al sur luego de la planta de efluentes de Glutal se inicia el tramo hasta lo que fue en un tiempo el bar de Bosch, doblando por el camino que cruza los campos de Bürgi hasta llegar a la escuela. Antes de comenzar con la instalación del RAP, será necesario realizar un nuevo cuneteo al costado del camino que deberá tener un abovedado especial para este tipo de obras y comenzará a realizarse apenas llegue el RAP al sector», sostuvo Franconi quien además remarcó el compromiso de Ana Meiners y la Municipalidad de Esperanza para llevar adelante esta obra necesario en el sector rural de la ciudad.