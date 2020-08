Confirman 42 casos en total en la ciudad de los cuales 35 están activos

El parte oficial local incorpora los 3 casos anunciados anoche desde el Ministerio de Salud de la Provincia. En las últimas horas 22 estudios fueron descartados y hay 250 personas aisladas.

En el día de la fecha, el Comité de Emergencia Departamental, junto al Gobierno de la Ciudad de Esperanza a través de las autoridades sanitarias el Dr. Héctor Soler y el Dr. Federico Detarsio, médico infectólogo y miembro de la dirección de Epidemiología de la provincia, informan que, a esta hora, en la Ciudad se confirman 3 casos nuevos, 22 descartados, 2 altas patologías 4 internados.

El total acumulado desde el inicio de la pandemia es de 42 personas infectadas, los casos que permanecen activos son 35 y las personas aisladas 250.

“Si bien los números y la situación del sistema de salud es dinámica y tiene que ver con el comportamiento social, hoy el sistema que se preparó está muy bien, muy sólido en lo que refiere a internaciones y aislamiento, siempre es preocupante el cupo de las unidades de cuidados intensivos para los pacientes que finalmente sufren complicaciones de ahí el especial cuidado que deben tener aquellos vecinos que tienen factores de riesgo, en ellos el cuidado debe ser por demás de extremo, como decimos el sistema está bien pero para que esto siga así y no tengamos problemas, la responsabilidad individual de observar de manera estricta cada una de las medidas de prevención es fundamental” explican los responsables del unificado sistema de salud de la ciudad.



Conceptos claves a tener en cuenta para la prevención:

Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

El uso de tapabocas es obligatorio.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

No te lleves las manos a la cara.

Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

No te automediques.

Ni beso, ni abrazo, ni mate compartido.

Fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad.

Una recomendación fundamental a la hora de tratar mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y llevar al mínimo el contacto social que estén permitidas ciertas prácticas no las transforma en obligatorias y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.

Reuniones familiares y afectivas prohibidas

Reiterar, la prohibición de reuniones familiares o afectivas hasta el 30 de agosto inclusive, tal como lo norma el último decreto provincial. Está demostrado que estos encuentros son hoy el gran foco de propagación del virus, es importante entonces cumplir con responsabilidad esta normativa, ya que es la medida más eficaz a la hora del control de brotes o de minimizar la posibilidad de tenerlos.



Protocolos

Compartimos, además, el enlace a la web provincial para que cada uno pueda interiorizarse aún más de los protocolos que deben cumplir y exigir se cumplan para cuidarnos entre todos, que como bien sabemos, es la mejor medida al momento, para frenar la propagación del virus. https://bit.ly/2KVEhqM

Este es el último parte oficial a nivel provincial: