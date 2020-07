Condenaron por encubrimiento agravado a bioquímico policial

El bioquímico fue detenido en enero, y no demoró ni dos horas en comunicarse con la fiscal para informarle que conocía al imputado por abuso, y a su familia, porque lo atendía en su consultorio particular. El 14 de enero fue imputado ante el mismo juez que este jueves lo condenó, el Dr. Octavio Silva, por “encubrimiento agravado”. La fiscalía señaló que el bioquímico “se valió de su posición jerárquica y funciones asignadas en la estructura de la policía de la Unidad Regional XI para desplegar los actos por los que se lo acusa”, y encubrió a un acusado de abuso a una niña menor de edad. Permaneció en libertad bajo alternativas y firmó un juicio abreviado, en el que las partes -el fiscal Grimberg y el defensor Néstor Oroño- acordaron la pena de 3 años de ejecución condicional.

Una bioquímica que también recibió esas muestras se percató de que la razón de que no se encontrara rastro alguno de antígeno prostático era que la macha en la pollera -que era claramente visible- no había sido “recortada”, es decir, no se habían tomado muestras de esa zona del material textil. Una vez cortada y analizada la mancha, el resultado dio positivo.