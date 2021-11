Condenaron a 25 años de prisión a Luis Corral, por el femicidio de Marcela Chiaro

El veterinario fue encontrado culpable de asesinar a la mujer oriunda de Esperanza en el año 2012. Quien era su amante, Paola Castro, fue declarada inocente por la justicia tucumana.

El 17 de noviembre inició el juicio oral contra Luis Corral y Paola Castro (quien era su amante al momento de los hechos) acusados de matar a Marcela Chiaro en febrero de 2012.

En la jornada de hoy la Justicia determinó que el veterinario sea condenado a 25 años de prisión efectiva por el asesinato de Marcela Chiaro y la absolución de Paola Castro.

Roxana, hermana de la víctima dialogó con Telefe Tucumán: “Corral apelará esto, no terminará acá. Marcela no vuelve y su hija no tendrá a su madre. Ojalá a Paola y a su hija nunca le pase lo que le pasó a mi hermana. Nos queda la duda lamentablemente, él lo negará siempre. Pero ojalá Dios algún día le haga pagar lo que le hizo sufrir a Marcela y el dolor que le hizo sufrir a su hija”; expresó la hermana de Marcela Chiaro.

En tanto, Paola Castro, quien fue amante de Luis Corral al momento de la muerte de Marcela, tras ser absuelta expresó: “Lo que yo esperaba era que se muestre la verdad y que se haga justicia, por suerte así fue. No tengo datos para aportar sobre el asesinato. Yo no estuve cuando aconteció el hecho. Entiendo el dolor, pero vuelvo a rectificar, no maté ni encubrí ni dije que hicieran algo contra ella”; señaló Castro.

Chiaro había sido vista por última vez el 13 de febrero de 2012. Cuatro meses después hallaron sus restos en un cañaveral, en Leales.

