Condenaron a 13 años de prisión al hombre que intentó matar a su expareja en Esperanza

La fiscal indicó que “tales medidas fueron tomadas a causa de que la mujer decidió no instar la acción penal en contra de Wernli”. No obstante, “le imputamos al acusado el delito de desobediencia a un mandato judicial reiterado porque incumplió lo dictaminado”, subrayó Urquiza. En tal sentido, detalló que “previamente a cometer la tentativa de femicidio, se acercó a la víctima y a su hija en la vía pública, las contactó por teléfono a través de mensajes de WhatsApp y se dirigió en una oportunidad al lugar de trabajo de su expareja”.

