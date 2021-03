Condenaron a 10 años de prisión al ex jefe de Drogas de Rosario

Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas de Rosario y ex titular del área de contrainteligencia, fue condenado este jueves a 10 años de prisión por narcotráfico. Se llevó la pena más alta en un juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal Nº3, donde otro de los protagonistas fue Ignacio Actis Caporale, condenado a nueve años de prisión.

La pena para el capo narco fue más baja porque colaboró en la investigación al plegarse a la figura del arrepentido, tras ser detenido en 2016 en el autódromo de Buenos Aires corriendo una carrera con un nombre falso.

La dura condena a Druetta se produjo en un contexto político agitado en torno a esta causa, luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, destacara la relación que tenía el subcomisario con su predecesor Maximiliano Pullaro. “Era el nene mimado del senador (Lisandro) Enrico y del entonces diputado (Maximiliano) Pullaro, en 2012. Se ventilaron en el juicio a Druetta en Rosario una serie de escuchas sobre la estrecha protección de estos dos dirigentes. Después, en 2016, fue designado jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas”, afirmó Sain y añadió: “Si eso no es tener vínculo con el crimen, entonces qué es”.

En realidad no fueron escuchas lo que difundió el fiscal Federico Reynares Solari, sino audios que el ex jefe de Drogas grababa en su teléfono celular y archivaba en una computadora. Desde el entorno del ex ministro de Seguridad retrucaron que en el momento en que se produjeron esas conversaciones la mayoría de los dirigentes políticos del sur provincial respaldaban a Druetta, porque había detenido a Carlos Ascaíni, una investigación que después fue cuestionada en la Justicia Federal por varias razones, y de Aldo Orozco, alias Totola, un narco de Firmat. Fuentes cercanas a Pullaro apuntan que el entonces ex intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, también sumó su apoyo a Druetta en ese momento.

Más allá de las relaciones políticas, la clave de la condena de Druetta fueron los testimonios de Actis Caporale, quien dijo que “la policía de Santa Fe era un ente recaudador del narcotráfico”.

Y dio detalles de la relación fluida que tenía con el ex jefe policial. En esas declaraciones están las claves para dilucidar el alto perfil –incluso mediático- que tenía Druetta cuando llevaba adelante operativos antidrogas “positivos”. Los nombres de los narcos se los pasaba Caporale, a quien Druetta y Juan Dalmastro –condenado a siete años- proveían de droga, según los dichos del narco, que la fiscalía durante la instrucción de la causa corroboró en parte.

En la extensa investigación que llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el fiscal Claudio Kishimoto se logró detectar que el ex jefe de Drogas suministraba a un narco de Rosario estupefacientes -que probablemente obtenía en otros operativos- para vender y después detenía a los dealers y consumidores para hacer buena letra en la policía, donde logró ascensos importantes.

Incluso, usaba a los medios de comunicación para que difundieran sus operativos “exitosos”, que –de acuerdo a las actas analizadas en la causa- el origen de la investigación eran denuncias anónimas. “El jefe era Druetta, que era el que entregaba la droga y decía a quién le tenían que vender”, declaró el arrepentido en el expediente N°44820/2018, y agregó que “también pedía que le “entregara” a gente que compraba droga para él después detenerlos con procedimientos que usaba para ascender en la carrera policial”.

Caporale contó de un caso en el que Druetta, según el expediente, le dio 500 troqueles de LCD, con dosis con forma de bicicleta. El vendedor de esta sustancia tenía un comprador. El jefe policial se quedaba con el dinero. La entrega del estupefaciente se produjo en el parque España, en pleno centro de Rosario. Druetta pasó a buscar por el departamento del narco el dinero que había obtenido. Otro de los delitos que cometía el policía era introducir en las actas datos falsos que le proveía el narco. Eso se detectó en varios expedientes.

Druetta ya había sido allanado en abril de 2018 en tres domicilios de Rosario y Alvear, donde la Gendarmería secuestró computadoras, teléfonos y 150.000 pesos en efectivo. Fue procesado en ese momento por “confabulación” con el narco Caporale, detenido en 2016 con el nombre falso de Alex Aqua cuando corría una carrera de autos en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Kishimoto encontró en el expediente de Caporale, que estaba prófugo desde 2012 cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó su departamento en el centro de Rosario, unas escuchas telefónicas en las que se sospechaba que este narcotraficante hablaba con un policía. Estaba prófugo desde esa época porque alguien le avisó cuando volvía de un viaje de Colombia que estaba allanando su casa. El vuelo hizo una escala en Lima y allí se perdió su rastro.

Tras una serie de peritajes que hizo la División Acústica Forense de la Policía Federal se comprobó que era la voz de Druetta, quien en la indagatoria dijo que el Nextel con el que se realizaban esas llamadas no era suyo. En esas conversaciones el jefe policial le avisaba al narco que lo iban a trasladar a Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, y que eso lo iba a favorecer, porque podría vender droga en esa zona.

Druetta tuvo una participación importante en el caso de la causa del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli en 2012, quien fue absuelto en 2019 en la causa en Rosario, aunque anteriormente fue condenado a seis años por la justicia federal de Santa Fe.

Fuente: Aire de Santa Fe