Conciliación obligatoria: ATSA suspendió el paro y permanece en estado de alerta

La secretaria de Interior de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA), Marcela Aimar, criticó la conciliación obligatoria que suspendió el paro de cuatro horas previsto para este martes.

En diálogo con la CSC Radio, Aimar comentó que este martes “estaba previsto un paro de cuatro horas por turno y nos aplicaron la conciliación obligatoria, decisión que consideramos totalmente injusta porque ya llevamos un desfasaje importante de nuestros salarios pero de todos modos la Federación tiene que acatar lo que indica el Ministerio de trabajo de la Nación y por el momento vamos a permanecer en estado de alerta”.

Reiteró que la conciliación “es totalmente injusta porque nosotros tenemos que pelear por nuestros salarios, somos siempre los trabajadores esenciales que estamos a la par de cada uno de los pacientes y cuando tenemos que reclamar nuestros salarios no nos dejan realizar medidas de fuerza”. “Lo vamos a acatar pero además de estar en alerta en las mesas de negociaciones se va a pelear todo lo que realmente nos corresponde, no vamos a dejar perder ningún porcentaje de nuestro salario”, adelantó.

En cuanto al reclamo de recomposición, aclaró que “no se pudo todavía definir el porcentaje de incremento, pero no queremos el desfasaje que tenemos desde julio que se efectuó la paritaria hasta la fecha que vamos de este año, pero no lo pudimos plantear porque las patronales no se están sentando directamente en la mesa de negociación”.

“No hemos podido sentarnos a hablar del porcentaje de aumento aunque ya estaba pactada que debíamos sentarnos a hablar de esto, pero las patronales están muy cerradas en darnos este aumento mientras que ellos ya obtuvieron el aumento de las obras sociales pre pagas así que vamos a seguir esta lucha”, sentenció.

En este contexto, recordó que el sector “en la pandemia debió trabajar a full y las secuelas quedan, porque hasta hoy hay compañeros que quedaron con secuelas y otros que lamentablemente perdieron la vida, pero en estos momentos cuando pedimos recomposición salarial se olvidan de todo esto; a pesar de haber firmado en julio que ahora teníamos que volver a sentarnos más en este tiempo con la inflación que hay donde es imposible seguir sobreviviendo con estos sueldos”.