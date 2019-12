Concejo votó el presupuesto 2020 aumentó la tasa hasta un 60%

Mientras justicialistas y ex opositores pro seguían tirándose con flores de gestión y diálogo se aprobó el aumento de la ordenanza tributaria con un tope del 60%. Esto quiere decir que en julio habrá contribuyentes que tendrán ese aumento y no el promocionado 48,5% del consenso.

También la concejal recordó que el año pasado en oportunidad de este mismo debate se escuchó a los funcionarios municipales quejarse que no les iba a alcanzar el dinero con la tasa que le aprobaban y a propósito de palabras y hechos concretos, recordó que hace unas semanas en el Concejo Municipal se aprobó una ampliación de partidas de sólo $ 3 millones, en un presupuesto superior a mil millones, «es decir que no estábamos tan equivocados con nuestros proyectos», sentenció.

También recordó que a pesar de la transparencia enunciada por la intendenta la municipalidad de Esperanza no está adherida a la ley de Responsabilidad Fiscal y no hay transparencia presupuestaria. Allí Müller pidió que como política de estado se coloque tasa cero en autos eléctricos, en el derecho de edificación a instituciones y en la promoción del valor agregado en las industrias del conocimiento.

O por los nervios o por falta de lectura en voz alta Müller no pudo trasladar un mensaje concreto. Preparó un excelente discurso que no supo leer. Aportó excelentes datos técnicos que desnudan la falta de proyectos de la gestión municipal. Contó que según los últimos datos estadísticos Franck tiene el doble de tasa de crecimiento que Esperanza y que en ningún momento del enunciado del presupuesto se observa la voluntad política de apoyar a las industrias. «El estado se volvió caro y peor con esta gestión» dijo el radical Rodrigo Müller.