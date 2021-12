Concejo sesiona este jueves por la mañana

Aprobará un especial pedido de la Intendenta Meiners para regularizar un trámite ante el gobierno provincial que le permita obtener fondos para construir la dársena de ingreso al Parque Industrial. Con dictamen de comisión solo llega un expediente de electrificación de loteo.

ORDEN DEL DÍA 02/12/2021

Sesión Ordinaria Nº 598 Bandera: Guillermo J. Bonvin – Hora: 09:00

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 259664-C-21 Caja Municipal de Previsión Social, eleva Convocatoria a elecciones para renovación del Directorio y solicita designación de representantes para tal fin.

2) Expte. Nº 174519-P-11 Agrimensor Portmann José María, solicita la visación del Plano de Mensura Parcial y Subdivisión, propiedad de Enrique Hembold y Otra, ubicado en calle 9 de Julio esq. Rafaela.

3) Expte. Nº 199116-P-13 Agrimensor Portmann José María, solicita Autorización Mensura, Subdivisión y Urbanización de inmuebles ubicados en Avda. Argentina e/ Besson y Althaus, propiedad de Ana Isabel Bertero y Otros.

4) Expte. Nº 258709-E-21 Esperanza Servicio S.A.P.E.M., solicita designación de personas a ocupar cargos en Comisión Fiscalizadora.

5) Expte. Nº 259867-G-21 Ingeniero Civil Gómez Agustín Rodolfo, solicita aprobación de Proyecto, Cómputo y Presupuesto para realizar tendido de red de cañería de agua corriente, en inmueble propiedad de Carlos, Ricardo, Jorge y Ana Bertero.

6) Expte. Nº 255529-F-21 Fux Mauricio Andrés, solicita aprobación de Proyecto de Electrificación de Loteo propiedad de Carlos Alberto Beckmann.

7) Expte. Nº 257281-F-21 Fux Mauricio Andrés, solicita aprobación de Proyecto de Electrificación de Loteo propiedad de Ricardo Luis Bertero.

8) Expte. Nº 260334-D-21 Departamento Ejecutivo, eleva Proyecto de Ordenanza con el fin de solicitar los beneficios que concede el Artículo 1º) de la Ley Provincial Nº 14.050/21.

9) Expte. Nº 260220-I-21 Instituto Municipal del Hábitat -INMUHA-solicita Proyecto de Ordenanza de rectificación de Ordenanza Nº 2308/79 según Acta de Protocolización adjunta.

10) Expte. Nº 260411-D-21 Departamento Ejecutivo, solicita aprobación Decreto Ad- Referéndum Nº 16412/21.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita presencia de inspectores de transito frente a la Escuela Nº 319 “Mercedes Z. de Iriondo”, en horarios de salida escolar.

2) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita mayor periodicidad del servicio de riego en calle Rivadavia, entre Bosch y Denner.

3) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita poda de árboles ubicados en calle Pringles al 1100.

4) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita relleno y mantenimiento de canchas de vóley ubicadas en el Parque de la Agricultura.

5) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita restitución de columna de alumbrado público en calle Balcarce Nº 993.

6) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita se incluya la cuadra de calle Bolivia al 800, en el Plan de Alumbrado Público de Barrios Unidos.

7) De Se dice de mi- Colectiva Feminista-, en la que elevan un proyecto de Ordenanza, Ref. Paridad de Género en el Gabinete Municipal.

8) De Se dice de mi- Colectiva Feminista-, en la que elevan un proyecto de Ordenanza, Ref. Imposición del nombre “Ni una Menos” a la plaza pública que se encuentra en el terreno delimitado por las calles Oroño, Sotomayor, Crespo y Saavedra de nuestra ciudad.

9) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que eleva reclamos varios de vecinos de Barrio Unidos, sector comprendidos por calles Stein entre Avda. Argentina y Perú.

10) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita restauración, remodelación y puesta en valor de la Plaza Ex Dispensario Bº Unidos ubicada en calles Stein y Perú.

11) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita informe si la Plaza conocida actualmente como Ex Dispensario Barrio Unidos cuenta con un nombre oficial.

12) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita reparaciones de calle, limpieza de cunetas y alumbrado público en calle Videla, entre calles Las Heras y Soler, que tramita bajo expediente Nº 258855-M-21.

13) De Sergio Bedaham y Verónica Geese, en la que elevan un proyecto de Ordenanza que dispone la derogación de la Ordenanza Nº 4123/21.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque P.J., que adhiere al CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA a la celebración del 80º ANIVERSARIO de la FUNDACIÓN del CLUB DE PLANEADORES Y AEROMODELISMO DE ESPERANZA, cuya organización institucional data del 4 de julio de 1941.

2) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara del Interés del Concejo Municipal, la 30º Edición del Torneo Amistad de Oro, la cual tendrá como Sub- Sede a nuestra ciudad, en el Club San Lorenzo, organizado por el Club Centro Social y Deportivo de Brinkmann.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, gestione la implementación de un Plan Integral de Mejoramiento Barrial, para ser ejecutado en Barrios Unidos en el sector comprendido por las calles 145- Pedro Stein entre 100- Avda. Argentina y 94- Perú con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento sobre dicha arteria, limpieza y demarcación de cunetas, poda de árboles que tapan las luminarias y recolección de residuos especialmente (ramas, chatarras, etc.).

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes y a la brevedad realice la restauración, remodelación y puesta en valor de la Plaza Ex Dispensario Bº Unidos. Asimismo solicita el control, reposición y reparación de luminarias, incorporación y restauración de juegos infantiles, incorporación de bancos y colocación de un bebedero y/o canilla, etc.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Transporte de la Provincia de Santa Fe a fin de lograr que el servicio de transporte de pasajeros “Esperanza- Rosario” se restablezcan lo antes posible.

6) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que modifica el Art. 57) del Reglamento Interno del Concejo Municipal, en el sentido de establecer la obligatoriedad de sus integrantes de asistir a las reuniones de las Comisiones y la posibilidad de dar a conocer públicamente la nómina de Concejales que se encuentran presentes semanalmente en dichas reuniones.

7) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que realice las gestiones ante las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral a fin de concretar en nuestra ciudad la creación de un “Jardín Maternal Universitario”.

8) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que modifica el Art. 18) de la Ordenanza Nº 3706/12, que quedará redactado de la siguiente manera “Deberá crear y mantener actualizado un Registro Único de Aspirantes – RÚA, a planes de viviendas, que permita establecer las prioridades, adjudicando en forma rápida y eficaz las viviendas a disposición. La inscripción al RÚA, podrá ser de forma presencial y/o digital, en el ámbito de la página de la Municipalidad de Esperanza”.

9) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que exime a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Esperanza del pago de las tasas contempladas en el Capítulo XII, Art. 91), Sección Automotores y Moto vehículos, tasa de Actuaciones administrativas de la Ordenanza Tributaria Nº 4047/20 y Ordenanzas tributarias sucesivas.

10) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, se gestione la colocación de una RAMPA MÓVIL que permita el ingreso al Honorable Concejo Municipal a las personas con discapacidad. Asimismo solicita que de no ser posible se analice el traslado del Concejo al viejo edificio del Correo Argentino, ubicado en calle 102- Aarón Castellanos en su intersección con calle 107- Alberdi.

11) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que dispone al Departamento Ejecutivo Municipal, incorporar una pestaña dentro del Portal Web del Municipio, la cual se denomine “Agenda Cultural y Calendario Benéfico Anual”. Allí se deberá ofrecer al usuario información completa, detallada y fundamentalmente actualizada sobre actividades y eventos culturales a desarrollarse a nivel local. Su organización estará a cargo de la Secretaría de Cultura y Deportes, Instituciones Públicas, Privadas y particulares. Se incluirán los espectáculos, exposiciones, muestras de arte, conciertos, recitales, festivales, congresos, charlas, talleres, ferias, entre otros, cuyo fin podría ser benéfico o no. Asimismo se incluirá información y detalle de los beneficios (polladas, rifas, bingos, etc.) que lleven adelantes Instituciones Públicas, Privadas y particulares, cuyo fin sea recaudar dinero por motivos de salud, viajes, participación en eventos deportivos y culturales entre otros.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 256460-F-21 Fux Mauricio Andrés, solicita aprobación de proyecto para electrificación de loteo propiedad de Emilio Baravalle.