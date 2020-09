Concejales justicialistas visitaron el Parque Industrial y destacaron sus avances

“Hay dos ejemplos patentes. Uno es la exigencia de un estudio con 100 años de recurrencia para realizar la obra hídrica. Es decir, se tuvo que ir 100 años atrás en la historia hídrica del lugar, cuando generalmente se piden 30 años en promedio. Otra es la demora en aprobar el proyecto de ingreso al lugar. Además, se generó la expectativa de que habría fondos de la Provincia para concretarla, los hubo en otros lugares como para el parque industrial de Las Parejas. Esto no sucedió, no cumplieron”, dijeron los ediles.

You may also like