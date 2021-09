Concejales del PJ reiteraron el reclamo por la falta de oficina de AFIP

Los concejales Víctor Elena y Martín Franconi solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante quien corresponda en forma urgente, que se concrete el regreso de los empleados de AFIP que, hasta hace un año y medio, concurrían a las oficinas del CICAE para atender consultas y trámites de contribuyentes locales y de la región.

Asimismo, solicitaron que se intensifiquen las tramitaciones iniciadas oportunamente, en conjunto con instituciones intermedias de la ciudad, a efectos de lograr la apertura de una Agencia de la Administración Federal de Impuestos (AFIP) en Esperanza.

“En los primeros meses de 2019 los servicios que prestaba la AFIP en Esperanza se realizaban a través de una oficina que sólo trabajaba un día a la semana, de 8 a 13 horas, lo que resultaba totalmente insuficiente; solo se atendían pocos turnos y algunos estudios contables, lo que obligaba a los usuarios a efectuar largas filas, desde la madrugada, para conseguir turnos de atención”, recordaron.

“Esta escasa, pero no menos importante, atención a la fecha ha desaparecido; ya que los empleados de AFIP directamente no concurren a Esperanza. Creemos que ya es una falta de respeto que la ciudad cabecera del Departamento no tenga una delegación estable de AFIP, reclamada tanto al gobierno anterior socialista como hoy a nuestro gobernador Omar Perotti”, señalaron los ediles.