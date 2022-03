Con una firme defensa de los municipios y comunas, el socialismo votó el presupuesto y seguirá de cerca su cumplimiento

Joaquín Blanco valoró que el Ejecutivo haya abierto el diálogo, aunque se mostró preocupado “por la inacción de un gobierno sin plan”. Clara García advirtió que se seguirá de cerca la ejecución “para que se cumpla con los fondos comprometidos a los gobiernos locales”.

La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción al presupuesto provincial 2022 con una amplia mayoría -41 votos a favor y 4 en contra-, que contó con el apoyo del bloque Socialistas, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS). Tras la sesión, el presidente de la bancada socialista, Joaquín Blanco, valoró “el cambio de actitud por parte del gobierno” de Omar Perotti, que dejó atrás la intención de “votar un presupuesto a libro cerrado acordado con los senadores, e incorporó muchas de las cuestiones planteadas desde la oposición”, pero se mostró preocupado por la “inacción de un gobierno sin plan”.

Por su parte, la presidenta del interbloque FPCyS, Clara García, fundamentó el acompañamiento del proyecto haciendo foco en la respuesta positiva a distintos reclamos de fondos para los municipios y comunas, temas que en todos los casos habían sido planteados en ocasión del debate a fines del año anterior. “Vamos a estar atentos y a hacer un control estricto para que se realicen las transferencias correspondientes y haya una distribución justa”, advirtió.

En la misma sintonía, Blanco remarcó: “Desde el socialismo apuntamos a cuestiones centrales para fortalecer a los gobiernos locales. Creemos que estamos dando un paso importante en la provincia de Santa Fe, sobre todo en un contexto de enorme incertidumbre nacional, con un acuerdo inminente con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que va a traer más ajuste y penurias económicas”.

En el contexto de “una macroeconomía inflacionaria y donde la guerra en Ucrania va a repercutir en el precio de la energía y los alimentos, es muy importante que Santa Fe tenga un presupuesto que ordene y dé certezas a los actores económicos y sociales”, sostuvo el legislador.

No obstante, Blanco no se ocultó su preocupación por “la inacción de un gobierno sin plan”, que promueve “un presupuesto de ajuste”. Y al respecto, se concentró en tres rubros esenciales: “El gasto en obra pública sigue en caída por tercer año consecutivo, los salarios y jubilaciones siguen por debajo de la inflación, y la paz y el orden, el caballito de batalla del gobernador, siguen sin ser priorizadas”.

Con toda responsabilidad aprobamos el Presupuesto provincial 2022. Defendimos los recursos de los gobiernos locales, que afrontaron lo peor de la pandemia, para que no haya discrecionalidad ni deudas. Vamos a seguirlo de cerca para garantizar su cumplimiento. pic.twitter.com/erIOa4U3ph — Clara García🌹 (@ClaraGarcia_SF) March 10, 2022

Sobre este último punto, añadió: “Las inversiones en seguridad caen por debajo de otros ítems del presupuesto, no se gastaron los 3.000 millones de pesos que le asignó el gobierno nacional para el área, ni sabemos si se está cumpliendo la Ley de Emergencia en Seguridad votada en diciembre. Es otro proyecto de presupuesto con una mirada conservadora que marca la pauta de lo que es el gobierno de Perotti”, concluyó.

EL FOCO PUESTO EN LOS RECURSOS PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS

Clara García remarcó que “el gobierno arrastraba incumplimientos y falta de pago de recursos legítimos de los gobiernos locales, como son los del Fondo de Obras Menores, de Financiamiento Educativo, de obras delegadas, viviendas, vialidad, el Plan Incluir y otros. Celebramos que la llegada de esos recursos esté en vías de solucionarse y se cumplan hacia adelante”.

“Las grandes urbes, que no se limitan a Rosario y Santa Fe, tienen problemas de seguridad y extrema pobreza en muchas barriadas, por lo que necesitan un enorme apoyo. Esta semana ya comenzaron a firmarse los convenios en materia de infraestructura urbana, con aportes para luces Led. También los convenios de salud para los grandes núcleos urbanos que tienen efectores municipales importantes”, resaltó.

Con respecto al Plan Incluir, específicamente, García también comprometió “un seguimiento estrecho de los 6.000 millones de pesos asignados para que sean distribuidos con justicia y equidad entre todos los municipios y comunas que los necesitan”.

La diputada socialista también celebró que se haya dado marcha atrás con un artículo que “avanzaba sobre la autonomía de los municipios y puedan acceder a financiamiento a través de letras u otros medios de pago sin tener que pedir autorización al gobierno provincial, es decir, respetando a quien ha sido elegido para gestionar”, sostuvo.

A la hora de los cuestionamientos, García apuntó a la acumulación de recursos en depósitos bancarios: “Aún en estos dos años tan duros de pandemia y con tantas necesidades, el gobierno privilegió el superávit y se encamina a hacerlo por tercer año. En diciembre de 2021 –precisó la legisladora-, después de pagar el medio aguinaldo, que implica un enorme drenaje de fondos, había en bancos 64.000 millones de pesos. No estamos de acuerdo”.

A la vez, criticó la subejecución presupuestaria. “Ojalá se cumpla todo lo que está previsto en este presupuesto porque los santafesinos no merecemos seguir pagando tributos o seguir endeudándonos y pagar costos financieros para no contar con todos los cuidados necesarios de la vida humana y la salud, del trabajo para los santafesinos y santafesinas, de los niños que han dejado la escuela”, confió la diputada, pero añadió: “Si a noviembre de 2021 no llegaron a ejecutar el 50% de lo presupuestado para obra pública -unos 30 mil millones de pesos-, cuesta creer que este año vayan a ejecutar 120.000, es decir, 4 veces más”.