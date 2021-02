Con una baliza prestada por la policía el SIES 107 recuperó su segunda ambulancia

Con esta novedad el Servicio de Emergencias Médicas 107 tiene una segunda unidad en funcionamiento y mejorará su prestación que se vio afectada en las últimas semanas al contar con una sola ambulancia.

Sin dudas que el trabajo desinteresado del personal del SIES 107, entre ellos Martín Berro y el resto de sus compañeros, junto al compromiso de los agentes policiales involucrados en la tarea de mantenimiento de los patrulleros permitieron esta solución provisoria pero que optimiza el servicio comunitario.

Sabido es que la posta local del SIES 107 estaba afectada en sus prestaciones por las condiciones mecánicas y técnicas de sus unidades. Fue así que en reiteradas oportunidades los servicios de emergencia fueron prestados por BEM u otra unidad de traslado privada ante los requerimientos simultáneos de traslado y emergencias.

Una ambulancia del gobierno provincial no podía funcionar porque su baliza estaba quemada. No resulta fácil ni económica su reposición en tiempos de pocos dólares en el país. La empresa que entregó las ambulancias no podía solucionar el problema y la unidad sin baliza reglamentaria no puede salir a la calle. Fue así que estuvo paralizada durante varias semanas.

Finalmente se logró enmendar la situación con una baliza prestada por la policía local que fue adaptada para su uso en esa ambulancia, como ya sucedió en otras oportunidades. Se fue armando por partes y después instalada en el techo de la unidad. El compromiso del personal por encontrar una solución permitió confirmar que desde hoy la segunda ambulancia será utilizada por el SIES 107 local.

Si bien no se encuentra disponible para respuestas en emergencias ya que no existe una segunda brigada completa de personal con chofer, enfermero y médico, muchas veces se realizan traslados para no comprometer el servicio principal con profesionales de la salud que aporta el SAMCo por algunos minutos.

El propio jefe del SIES 107 confirmó que esta segunda unidad será utilizada para traslados de menor emergencia pero que permitirá aliviar el trabajo de la unidad principal. También que apenas lo permita la coordinación con el mecánico la unidad principal será llevada a reparación integral de su tren delantero.