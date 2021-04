Con un sencillo acto, las Facultades de Esperanza celebraron sus 60 años de vida

En la lluviosa mañana de este viernes, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y los decanos de las Facultades de Veterinarias, Humberto Occhi, y de Ciencias Agrarias, Norberto Gariglio, encabezaron el acto central por los 60 años de vida de ambas unidades académicas en Esperanza.

En conferencia de prensa, Gariglio destacó que el aniversario “se trata de un día de fiesta para la Universidad toda, no solo para las Facultades” y se manifestaron “muy contentos por esta rica historia, ya que si bien 60 años no son muchos para una institución, la presencia y los logros han cambiado la historia de la región y la ciudad”.

Remarcó asimismo que “con el transcurso del tiempo y los procesos de internacionalización han permitido que las Facultades trasciendan la región y el país a través de los intercambios de grado, de post grado, el intercambio de docentes, acreditaciones internacionales, convenios de doble titulación, y han hecho que estén muy bien posicionados”.

También valoró el crecimiento de la matrícula y mencionó que “agronomía es una carrera en la cual hay muchas facultades en el país, son más de 30 unidades académicas públicas más las privadas, y por eso quizás en Esperanza no hay una alta matrícula, pero este año nos sorprendió con un incremento importante”.

Por el lado de la Facultad de Veterinarias, Occhi admitió su “orgullo como decano” y planteó la importancia del aniversario “siempre pensando en el impacto que ha tenido la profesión a nivel país”. “Con el acompañamiento de la Universidad no solo en cuestiones de infraestructura sino también en la formación de recursos humanos, es que podemos llegar a esta altura de nuestra vida institucional con una posición muy importante a nivel nacional, y es un orgullo poder estar dentro de la UNL y compartir estos logros con la Universidad”, refirió.

En tanto, se confirmó que “está en proceso de licitación la obra del Aulario y en unos 15 días se abrirá la misma, lo cual es un hito, es algo muy importante que se ha hecho durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con grandes inversiones de la Universidad, que en esta etapa final destinó un importantísimo monto para poder concluirlo”.

“Esto es un proceso de pensar y repensar cómo trabajar en conjunto en una Universidad donde la calidad educativa es lo principal”, acotó.

El rector de la Universidad, Enrique Mammarella, señaló que “uno viene a celebrar una iniciativa que permite la consolidación de un polo de la UNL que tiene más de 50 años en la ciudad, con mucho desarrollo en la ciencia y la tecnología, pensando en el crecimiento y en cómo se aporta a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo económico de la región”.

Respecto de las perspectivas de la Universidad en un nuevo año de pandemia y virtualidad, el rector sostuvo que “el desafío una vez más es hacer que las cosas pasen, no quedarnos con que la única posibilidad era no dar clases sino rápidamente buscar las herramientas tecnológicas y mudar a una educación de emergencia a través de la virtualidad y luego con los protocolos agregarle algo de presencialidad”.

“Seguimos construyendo esa nueva normalidad con una presencialidad acotada, cuidada y con protocolos, pero avanzando porque justamente de eso se trata; de desarrollar nuevas prácticas y posibilidades y que el campo y la industria sigan produciendo, que la sociedad siga creciendo y desarrollándose y fundamentalmente que sigamos teniendo ciencia, educación, cultura”, concluyó.

Obsequios, placa y autoridades

Durante el acto, que fue declarado de interés por el Concejo Municipal de la Ciudad de Esperanza, la UNL obsequió una placa que recuerda el aniversario de ambas unidades académica en la región.

En tanto, los estudiantes de ambas facultades obsequiaron una foto histórica para recordar el aniversario. Se trata de una fotografía muralística del edificio de la FAVE, de 2 por 1,20 metros, tomada en el año 1970, en su inauguración, por Osvaldo Raúl Hominal, quien la donó a su institución. Esta fotografía hoy la recuperan y restauran los estudiantes de los Centros de estudiantes de las Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias para entregarla a los decanos.

Estuvieron presentes en el acto la intendenta de la ciudad de Esperanza, Ana María Meiners; la decana de la FHUC-UNL, Laura Tarabella; en representación del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenclussen; el senador provincial por el Depto. Las Colonias, Rubén Pirola; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana María Canal; el director del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda y ex decano de FCV, Eduardo Baroni. También asistieron directores y directoras de escuelas e institutos de la UNL: la vicedirectora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Laura Giménez; el director del CCT- Conicet- Santa Fe, Carlos Piña; el ex decano de FCV, José Peralta; ex decanos de FCA, Luis Rista y Hugo Erbetta; la directora de ICIAgro Litoral, Silvia Imhoff; autoridades de las FCA y FCV; el presidente de la FUL Ignacio Meolans; la presidenta del Centro de Estudiantes de la FCV , Florencia Sosa; el presidente del Centro de Estudiantes de FCA Juan Segundo Galvagno Echaniz; empresas Padrinos de la UNL, el Colegio de Agrónomos primera circunscripción, el Colegio de Veterinarios primera circunscripción Santa Fe.

También acompañaron el acto quien fuera el primer alumno inscripto en el año 1961 y posteriormente docente, hasta su jubilación, Oscar Garnero, y uno de los dos primeros graduados de la FAVE en el año 1966 y docente hasta su jubilación, Alfonso Paravano.

Como cierre de la actividad se entonó el Himno de la Universidad Nacional del Litoral interpretado por el Coro de las 100 voces, pieza que es un orgullo para la casa de estudios. En tanto, que el Himno Nacional Argentino fue interpretado por el director del Coro Fave, José Rudolf.

60 años de historia

La denominada FAVE (Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza) fue fundada en el año 1961 por la Congregación del Verbo Divino. Su primer decano fue el sacerdote Luis Kreder, uno de los principales ideólogos e impulsores de este proyecto de educación superior en el área agropecuaria, junto al Superior Provincial de la Congregación, León Platz.

El 10 de abril de 1961 esta Casa de Altos Estudios abrió oficialmente sus puertas bajo la égida de la Universidad Católica de Santa Fe. En los primeros años funcionó en el Colegio San José, hasta inaugurar en 1970 su nueva sede ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 70. El 17 de mayo de 1973, la FAVE pasa a depender de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Es a principios de los ’90 cuando comienza un intenso debate sobre el rediseño de la estructura institucional de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAVE), donde cobra consenso la creación de dos facultades. La idea de este proyecto fue finalmente aprobada por la Asamblea Universitaria y es así que el 15 de febrero de 1999 se realiza el acto de posesión de los decanos de las creadas Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV).

Reviva el acto realizado durante la mañana de este viernes

Fuente EDXD – Prensa UNL // Galería de Imágenes UNL y captura video