Con Spies como DT, Santa Fe debutó con un triunfo en el Argentino de Básquet

Santa Fe no la tuvo para nada fácil ante el último campeón, que planteó un encuentro difícil con su habitual juego a puro ritmo y con intensidad en ambos costados. Córdoba tomó ventaja e incluso controló el partido durante a mayor parte de los 40 minutos, pero Santa Fe mostró mucho carácter para mantenerse en juego y no dejarse vencer desde lo anímico.

You may also like