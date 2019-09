Con Paulina Villanueva, Santa Fe fue Subcampeón Argentino de básquet U17

El sábado esquivo no alcanza a tapar la espectacular semana que vivió Santa Fe en los Argentinos Sub 17 de Neuquén y Plottier. La calidad formadora de los clubes santafesinos, el trabajo de los seleccionados y el amor de cuerpo técnico y jugadores por la camiseta quedaron una vez más en evidencia para sumarse al talento que suele crecer por estas tierras. Sin olvidar el apoyo de los padres, que llegaron hasta el sur argentino para alentar a sus hijos. No pudo ser en las finales, pero el orgullo es el mismo y el camino se mantendrá para ratificar resultados, pero también formas.

