Con nuevo protocolo reanudan su trabajo los Talleres de Revisión Técnica

Toda persona que ingrese al taller quedará en un registro, junto a su información de contacto, en caso de ser requerida por la autoridad sanitaria. Al realizar el control del interior de la cabina, se debe solicitar al conductor que no descienda del vehículo y que sea él quien manipule el vehículo a fin de evitar contacto con el personal (número de tacógrafo, control del cinturón de seguridad, matafuego, balizas, apertura de puertas y ventanillas, accionamiento de válvula depresora, etc.). Al concluir con el procedimiento de revisión se genera la documentación y será el conductor quien coloque la oblea en el parabrisas, en caso de que el vehículo este apto para circular.

