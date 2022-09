Con múltiples actividades, se realizará en Franck lanzó la Expo Carreras

La comuna de Franck lanzó su 1º Expo Carreras que se desarrollará los días 29 y 30 de septiembre, 1º y 3 de octubre. Será un acontecimiento de relevancia regional dada la importante participación de universidades e institutos educativos de Santa Fe, Sunchales y Esperanza.

La presentación estuvo a cargo del presidente comunal, Javier Enrico, acompañado de los directores de Gestión Educativa y de Desarrollo Productivo, Julián Ovando y Nicolás Berisvil respectivamente, a quienes se sumó el director del Instituto Tecnológico “El Molino” de Esperanza, Gustavo Zenclussen, una de las unidades académicas que participará del encuentro.

En este marco, Enrico planteó que el desafío de su gestión “es profundizar las políticas educativas” y esta Expo Carreras se organiza en esa línea de trabajo, que además tiene como paradigmas locales la Escuela de Arte y Oficios, el Nivel Inicial con una sala de 3 años de edad, gestada en su momento por la actual administración comunal.

En tal sentido, destacó la articulación con el sector productivo, y celebró que se sumen a la propuesta las universidades e institutos educativos de la región. “La expectativa es muy grande. Quiero invitar a todo el pueblo para que de forma gratuita se pueda disfrutar de esta propuesta”, que, cabe consignar, en buena medida se realizará en la sede de La Fraternal, institución a la cual agradeció Enrico por su compromiso con la educación.

A su turno, Julián Ovando destacó que la Expo lleva una organización de tres meses, pero tiene sustento en acciones previas, a partir de la experiencia de la Escuela Comunal de Artes y Oficios desde el año 2014. “Este ciclo básico que nos comprometió a hacer un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, con el Centro de Idiomas, con el Instituto Universitario de Sunchales, en muy breve tiempo con la Universidad Tecnológica Nacional a partir de las certificaciones de los oficios. No nos sentimos competencia sino por el contrario somos complemento por ejemplo también con el ITEC de Esperanza”, reseñó.

Articulación

Por su parte, Nicolás Beresvil, advirtió que la mirada está puesta en la producción. “Luego de un relevamiento con las industrias de Franck, llegamos a la conclusión que hay determinados perfiles que no están y por eso queremos darles a los jóvenes diferentes alternativas”. Tras repasar detalles del programa de actividades que consta de 4 días, expresó que la propuesta desde la comuna de Franck “es formar, empezar a plantar la semillita”.

Las unidades académicas que estarán presentes son la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe, la Universidad Siglo XXI, el ICES de Sunchales y el ITEC de Esperanza, cuyo director, Gustavo Zenclussen, participó de esta presentación.

“Queremos felicitarlos por la iniciativa, la impronta que le dan a la actividad que, se observa, será exitosa y de mucho valor. Nosotros desde el Instituto Tecnológico El Molino de la ciudad de Esperanza, vemos muy valiosas estas iniciativas porque estamos convencidos que en instancias de la digitalización y de este mundo global que estamos viviendo, lo que abunda es la información y lo difícil es tomar decisiones”, puntualizó Zenclussen.

Y destacó que la Expo Franck será un espacio “donde jóvenes y no tan jóvenes podrán informarse de primera mano y decidir qué estudiar, decisión que tiene que ver con un proyecto de vida, con el deseo y los gustos que es lo que tiene que primar en estos casos, pero también proyectarse, donde me voy a ir a vivir, donde voy a trabajar, con quien me voy a relacionar, donde quiero vivir”, expresó.

Actividades

La propuesta que se llevará a cabo durante cuatro jornadas, comprende la realización de charlas, conversatorios, talleres vocacionales, un foro de la producción con empresarios locales y un ateneo de la educación con legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Además, con la participación de instituciones intermedias, se llevará a cabo la Muestra de Gestores Educativos. Será un ámbito de información, difusión y socialización del recorrido educativo de Franck y sus instituciones.

En esta actividad organizada por la Dirección de Gestión Educativa como facilitador directo la Escuela Comunal de Arte y Oficios, se conocerán las estrategias de los distintos sectores para jerarquizar sistemas de aprendizaje en acción local para plantear actividades que generen un contexto de participación activa.